Integrante de La Libertad Avanza se enteró en una entrevista en vivo del despido de Guillermo Ferraro

"Me están dando la noticia ustedes, porque recién salí de una reunión. No sabría decirte nada, porque no tengo noticias", admitió en diálogo con IP el presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza, Óscar Zago, quien sostuvo: "Tengo una excelente relación. Guillermo Ferraro es una persona que viene de la política y yo tenía un entendimiento muy bueno".

El diputado dijo que le "sorprendería" la salida ya confirmada por Milei, "porque es una persona con la que tenga una muy buena relación y es alguien muy valioso", e insistió: "Si hay un alejamiento, no lo tengo confirmado".

