Guillermo Francos consideró que Mauricio Macri "está equivocado" tras el rechazo del PRO al DNU

Seguidamente, le recordó un oscuro pasar a uno de los principales opositores del kirchnerismo: "Su gobierno ha tenido varias causas y denuncias penales por este tema, así que claramente tiene experiencia en estos temas y sabe que el Estado necesita de fondos para asignar a la seguridad nacional".

"Si ustedes me preguntan a mí, se ha equivocado. Me parece que debió consultar. Los fondos que se destinan a estos temas de inteligencia, por sus mismas característica, no son para ser públicos. Son para ser públicos en el seno de la comisión de seguimiento, que tiene una serie de procedimientos que establecen la forma en que se comunican estos temas y la reserva y el secreto que tienen para tratarse", indicó.

Y agregó: "Los fondos se demandan para la seguridad nacional, entonces antes de hacer un comentario como el que usted mencionaba recién de que 'este no es el Gobierno que nosotros esperábamos' debieran saber para qué están destinados esos fondos".

Finalmente, se atajó para no ponerse de la vereda opuesta a uno de los principales aliados de La Libertad Avanza: "No quiero entrar en una polémica con el expresidente, pero tengo la sensación que esta cuestión que tiene de 'apoyamos lo general y nos diferenciamos de lo particular' con respecto a nuestro sector, toma un elemento que hace a la seguridad nacional y no le dan el orden de magnitud que debiera tener en su tratamiento".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1826370986528403484&partner=&hide_thread=false "Macri está equivocado"



Tras el rechazo del PRO al DNU de la SIDE, Guillermo Francos apuntó contra el expresidente, remarcó que él "tiene experiencia en estos temas" y sentenció: "Tiene una necesidad de diferenciarse de nuestro sector".https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/KJ6iSqLYQx — Corta (@somoscorta) August 21, 2024