Habló Alexia Abaigar, la funcionaria detenida por el ataque a la casa de José Luis Espert: "Un show"

"Les pregunté cuánto tiempo iba a estar incomunicada, me dijeron que máximo 10 horas pero terminaron siendo 30", recordó Abaigar, a quien en el mismo operativo le secuestraron la computadora, el celular y hasta el auto.

alesia abaigar

Los efectivos policiales desempolvaron una vieja táctica para desestimar la preocupación de Abaigar por que su familia supiera que no iba a llegar a la reunión que tenían planeada: "me dicen 'quedate tranquila porque tu mamá ya está detenida'", recordó.

Efectivamente, la madre de Abaigar, Eva Teresa Pietravallo, también compartió el destino de su hija, al menos al principio: ambas estuvieron demoradas dos días en una alcaldía bonaerense hasta que les tocó declarar.

"Para mi mamá fue absolutamente traumático, para mí también. Ella tiene 70 años. Todo el día amagando que iba a declarar, ni siquiera me dejaron tener contacto con mi mamá para tranquilizarla un poco", relató.

Tras su declaración, la madre de la funcionaria fue liberada pero ella no.

"Después de la declaración me iban a trasladar a un lugar del Servicio Penitenciario que terminó siendo Ezeiza, una cárcel de máxima seguridad. Previamente me llevan a la Unidad 28, y ahí es donde yo entendí que estaba en una serie, que estaba todo guionado", explicó la funcionaria del Ministerio de la Mujer de la provincia de Buenos Aires.

"Ahí entendí el show mediático en el que me estaban metiendo, porque cuando me trasladan desde el juzgado de San Isidro a la Unidad 28, que es el ingreso al Servicio Penitenciario Federal, me meten en el patrullero con la cabeza tapada, esposada, y hacen unas 15 cuadras hacia Talcahuano", relató.

"Ahí escucho que llama la jefa de la Policía (era un sábado, ella no estaba trabajando sino que da la orden por teléfono), y la escucho decir: 'no, no, no, volvé. Filmen todo de nuevo, saquen las fotos de nuevo. El juzgado quiere que sea con la cara descubierta'", describió.

"Volvemos a San Isidro. Ahí me bajan con la cabeza destapada, y me dicen: 'bueno dale, ahora, caminá'. Esta escena tres veces la repitieron porque no quedaba como ellos querían", recordó Abaigar, quien con un aplomo envidiable agregó: "Ahí me tranquilicé porque entendí que era un show".

Alesia Abaigar.jpg

Una vez que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quedó conforme con las fotos de su traslado, la funcionaria bonaerense fue trasladada con todas las luces a Ezeiza.

Después de 12 días la Cámara Federal de San Martín revocó la decisión de la jueza Sandra Arroyo Salgado y le ordenó la liberación de Alexia Abaigar al entender que no existe el peligro de fuga.

Para ese entonces la funcionaria había visto comprometida su salud por una afección pulmonar de la que estaba informada la jueza Arroyo Salgado, que "hizo un acting", según Abaigar. "Me acercó chocolates, Carilinas, es muy buena actriz", convino resuelta.

"Lo que viví estos días fue absolutamente desmedido. Y el costo que tuvo atravesar todo eso, porque lo pasé con mi cuerpo, con mi psiquismo", expresó Abaigar, para quien hubo una "saña" especial por tratarse de una mujer que milita en política.

Alexia Abaigar sigue bajo arresto domiciliario porque Arroyo Salgado dispuso una caución de $ 30 millones antes de concederle ese beneficio. Por ahora la funcionaria tendrá que usar la tobillera electrónica para monitorear sus movimientos, y presentarse todas las semanas en el juzgado federal de San Isidro.