El papelón de Hernán Lombardi: del ridículo no se vuelve

"¿Vos realmente querés vivir en una sociedad dónde se vendan las córneas y los riñones? ¿Querés vivir en una sociedad dónde se desregule la tenencia de armas? Vos sabés lo que pasa en Estados Unidos con las armas. ¿Crees en lo que dijo la candidata a diputada (Lilia Lemoine) que pueden los padres renunciar a la paternidad? ¿No te parece que estamos entrando en un escenario peligrosísimo?", afirmaba Hernán Lombardi previa a la elección del 22 de octubre, que fue el puntapié de la desintegración de Juntos por el Cambio.

Al volver al piso, el dirigente del PRO, tratando de fingir demencia, responde: "Me encanta mi coherencia, me encanta, porque yo digo: si yo fuese lo mismo que Javier Milei, lo hubiese votado a él, pero ahora hay que optar. El modelo kirchnerista de Sergio Massa hace más daño y tiene más posibilidades de reproducirse en el tiempo".

Con este remate, Hernán Lombardi no solo hace carne la frase de Groucho Marx: "Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros", sino que además le pone fecha de vencimiento al candidato libertario. Con amigos así, no hace falta enemigos...

VIDEO El papelón de Lombardi en un programa de radio

lombardi