Horacio Rodríguez Larreta respaldó el insólito pedido que Wanda Nara le hizo a Javier Milei

El ex jefe de Gobierno y candidato a legislador porteño por Volvamos Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, respondió este jueves por la tarde a un posteo en redes sociales de Wanda Nara, quien había hecho un particular pedido al presidente Javier Milei. “Queremos ver de incrementar... no sé si es a él al que nos tenemos que dirigirnos... Que los perritos puedan entrar a los supermercado ”, planteaba la mediática en un video que subió a Instagram.