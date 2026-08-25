La Justicia aceptó la prórroga para Manuel Adorni: le dieron más tiempo para que justifique su patrimonio
El juez Ariel Lijo otorgó al exfuncionario otros 15 días para que acceda a la documentación y archivos extraídos del teléfono del contratista Tabar.
El juez federal Ariel Lijo finalmente otorgó una prórroga al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que presente su descargo y respuestas al requerimiento de justificación de su patrimonio, luego de su escandalosa salida del Gobierno de Javier Milei, envuelto en denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.
El exfuncionario debía presentar en estas horas las respuestas a 20 inconsistencias señaladas por el fiscal Gerardo Pollicita, pero pidió una prórroga. Solicitó más tiempo y tener acceso a documentación y archivos citados por el fiscal en su requerimiento relacionados con datos (documentos y archivos) que surgieron del teléfono del contratista Matías Tabar, un testigo clave en el caso.
El magistrado autorizó la copia de los archivos solicitados, diligencia que se llevará a cabo este miércoles 26 de agosto. El juez Lijo, sin suspender plazos de la causa mientras el acusado accede al material requerido, otorgó una prórroga al ex funcionario por otros 15 días.
La causa contra Manuel Adorni por incongruencias en su patrimonio
El expediente penal apunta a las discrepancias entre los sueldos informados por Adorni y una serie de consumos, adquisiciones y activos detectados por los peritos. El peritaje financiero impulsado por el fiscal Pollicita concluyó que existían descalces suficientes como para intimar formalmente al imputado a fundamentar sus números.
En este sentido, las autoridades judiciales demandan precisiones sobre la procedencia de divisas en efectivo, créditos otorgados por parientes, la adquisición de un rodado y un lote en el complejo privado Indio Cuá. A su vez, se exige justificar el costo del proyecto de edificación ejecutado en ese predio.
El eje clave radica en la remodelación de la finca en Indio Cuá, cuyo constructor, Matías Tabar, aseguró haber cobrado USD 245.000 por los servicios. Por ello, la fiscalía insta a Adorni a probar la procedencia legítima de esa suma mediante comprobantes de las transferencias efectuadas al constructor.
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