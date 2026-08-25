La Justicia aceptó la prórroga para Manuel Adorni: le dieron más tiempo para que justifique su patrimonio

El exfuncionario debía presentar en estas horas las respuestas a 20 inconsistencias señaladas por el fiscal Gerardo Pollicita, pero pidió una prórroga. Solicitó más tiempo y tener acceso a documentación y archivos citados por el fiscal en su requerimiento relacionados con datos (documentos y archivos) que surgieron del teléfono del contratista Matías Tabar, un testigo clave en el caso.