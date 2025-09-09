El Gordo Dan pidió la renuncia de Lule Menem y Sebastián Pareja: "Dejen de usar a Karina Milei"
El influencer continúa su cruzada contra quienes considera que son los culpables de la debacle libertaria que derivó en el fracaso electoral este domingo.
Daniel Parisini, más conocido como el "Gordo Dan", quedó furioso luego de que Fuerza Patria le diera una contundente paliza a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses. Pero más que enojado con el resultado, el influencer libertario se muestra ofuscado con aquellos a los que considera culpables de la debacle del gobierno de Javier Milei, lo que derivó luego en que el peronismo y kirchnerismo nuevamente estuvieran en primera plana.
Por esta razón, este martes el reconocido tuitero redobló la apuesta y lanzó munición pesada contra Lule Menem y Sebastián Pareja, a quienes desafió escribiendo en X que "si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei". Y agregó: "Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron".
Finalmente, lanzó: "Y le aviso a todo el mundo que nadie me dice qué carajo escribir o no escribir. Es la verdad y lo que yo pienso. Me chupa bien la pija la opinión de todo el mundo", cerró visiblemente enajenado.
Pareja ninguneó al Gordo Dan: "Atenta contra la gente que elige el Presidente"
La interna libertaria explotó tras la paliza en las elecciones bonaerenses, y luego de ser ratificado en el Gobierno, el armador de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, se encargó de ningunear a Daniel Parisini, el influencer conocido como "Gordo Dan" que lo había señalado como uno de los culpables de la derrota electoral.
El conductor del streaming Carajo dedicó varias publicaciones contra Pareja, y en una de ellas le pidió de forma directa a Javier Milei que lo corra del armado del espacio. Y este lunes, cuestionó a varios candidatos, como el caso del electo Maximiliano Bondarenko.
En tanto, este mismo lunes, Pareja fue ratificado por el Gobierno en su puesto y en su candidatura a nivel nacional, luego de lo que fue una jornada cargada de tensión y con varias reuniones de Gabinete. Tras esta jornada de reuniones internas, Pareja habló escuetamente con los medios y respaldó a Bondarenko, en medio de las críticas internas. "Por supuesto que está ratificado", sentenció.
Al ser consultado por los cuestionamientos de Gordo Dan, aunque sin nombrarlo, el dirigente pareció ningunearlo. "¿Cuáles críticas internas? Del sector del Gobierno no vi a nadie. La gente se expresa libremente. No podemos poner en el mismo nivel comentarios de alguien que me parece que es exagerado y atenta contra la gente que elige el Presidente", señaló.
