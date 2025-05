Interna libertaria: los biógrafos de Milei y Lilia Lemoine le apuntaron con todo a Victoria Villarruel

Todo se desató luego de un posteo de Villarruel en su cuenta de X, donde lanzó: “La casta ataca. La casta y los periodistas ensobrados van por los ciudadanos que ingresamos a la política y no transamos, no metemos parientes, no traicionamos y tenemos honor”. Y agregó: “Tantos comentarios y ninguna prueba. Va a estar sucia la campaña, aunque no participe en ella”.