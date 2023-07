Feroz crítica de Jaime Durán Barba a la campaña de Juntos por el Cambio

El exasesor de Mauricio Macri destacó que a Juntos por el Cambio "le faltan sentimientos, mujeres y jóvenes", y agregó que el hecho de "que haya una interna no significa que no comuniquen emociones a la gente. La gente tiene emociones que no están en las peleas de los políticos".

"Tal vez Javier Milei esté captando las emociones de la gente. ¿Qué ideas de fondo tiene Milei para que voten por él? Emoción. Es una emoción negativa, pero es una emoción. Muchos de los que lo siguen no están de acuerdo con sus propuestas", analizó.

Y explicó: "En política, las emociones tienen gran importancia. La representación política se nutre de la empatía. Se debe tener una actitud de comprensión de los miedos, angustias, preocupaciones, de deseos y esperanzas. Si eso es sincero, se puede empatizar y representar a los demás. También se puede liderar".

También comparó las campañas de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, y remarcó: "El partido de Gobierno hace pocos días sacó a un candidato como Wado de Pedro, que representaba unas ideas, y fue automático que los que votaban por Wado votan por Massa".

"Y no se explica esto porque se produjo un seminario ideológico y cambiaron los contenidos. No, lo dijo Cristina. Emociona. Cristina emociona a la gente. Eso es así", concluyó.