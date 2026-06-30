Javier Milei aseguró que los planes sociales fueron claves para sacar a 14 millones de personas de la pobreza

Milei

Javier Milei y su balance de gestión

Durante la entrevista, el presidente defendió el rumbo económico de su gestión y destacó el ajuste fiscal implementado desde su llegada a la Casa Rosada. Según afirmó, al asumir el Gobierno el déficit fiscal consolidado alcanzaba los 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y aseguró que, tras una reducción del gasto público, logró sostener el equilibrio fiscal durante más de dos años.

Asimismo, sostuvo que las reformas impulsadas por su administración provocaron una fuerte reducción de los índices de pobreza e indigencia y defendió el fortalecimiento del peso. En ese marco, afirmó que, luego del saneamiento del Banco Central, "los argentinos quieren tener pesos y no dólares porque la moneda se apreció y se fortaleció".

Milei + cala

Sobre política internacional, Milei elogió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio. A su vez, aseguró que las medidas impulsadas por Washington debilitaron al gobierno venezolano y pronosticó un cambio político en Cuba.

"No tengo ninguna duda de que así como acabaron con el flagelo de Venezuela, van a acabar con el flagelo de Cuba. Cuba se va a terminar cayendo sola. Creo que cuando Donald Trump y Marco Rubio entren a Cuba, van a poder entrar caminando. No tengo ninguna duda de que prontamente Cuba será libre", concluyó.