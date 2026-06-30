Javier Milei aseguró que los planes sociales fueron claves para sacar a 14 millones de personas de la pobreza
El presidente sostuvo que eliminó a los "gerentes de la pobreza" y aumentó el monto de las asistencias implementadas por el Ministerio de Capital Humano.
Javier Milei aseguró que su Gobierno logró sacar "14 millones de argentinos de la pobreza" y atribuyó ese resultado a la eliminación de los intermediarios en los planes sociales y al aumento de la asistencia directa a los beneficiarios.
"A vos te daban dos planes sociales, pero uno se lo quedaba un gerente de la pobreza. Entonces fijate esto: nosotros sacamos a los intermediarios, lo que generó un problema muy fuerte al inicio", afirmó el mandatario.
En diálogo con el periodista Ismael Cala, sostuvo: "Además, duplicamos en términos reales, es decir por encima de la inflación, ese monto, con lo cual la persona recibió cuatro veces más"
"De alguna manera es que nosotros logramos sacar 14 millones de la pobreza", agregó.
Según Milei, el vínculo de los beneficiarios con el Estado cambió: "Al inicio de la gestión a la ministra Sandra Pettovello iban y le pedían subsidios. Hoy van y le piden trabajo. No quieren el subsidio, no quieren ser esclavos, quieren trabajar y ganarse el pan con el fruto de su trabajo. Está habiendo una revolución cultural subterránea que nadie está mostrando", sostuvo.
Javier Milei y su balance de gestión
Durante la entrevista, el presidente defendió el rumbo económico de su gestión y destacó el ajuste fiscal implementado desde su llegada a la Casa Rosada. Según afirmó, al asumir el Gobierno el déficit fiscal consolidado alcanzaba los 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y aseguró que, tras una reducción del gasto público, logró sostener el equilibrio fiscal durante más de dos años.
Asimismo, sostuvo que las reformas impulsadas por su administración provocaron una fuerte reducción de los índices de pobreza e indigencia y defendió el fortalecimiento del peso. En ese marco, afirmó que, luego del saneamiento del Banco Central, "los argentinos quieren tener pesos y no dólares porque la moneda se apreció y se fortaleció".
Sobre política internacional, Milei elogió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio. A su vez, aseguró que las medidas impulsadas por Washington debilitaron al gobierno venezolano y pronosticó un cambio político en Cuba.
"No tengo ninguna duda de que así como acabaron con el flagelo de Venezuela, van a acabar con el flagelo de Cuba. Cuba se va a terminar cayendo sola. Creo que cuando Donald Trump y Marco Rubio entren a Cuba, van a poder entrar caminando. No tengo ninguna duda de que prontamente Cuba será libre", concluyó.
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