"Perú sale del socialismo": el mensaje de Javier Milei tras confirmarse el triunfo de Keiko Fujimori
El libertario usó sus redes sociales para felicitar a la presidenta electa de Perú, tras confirmarse el ajustado conteo defintivo.
La confirmación del conteo definitivo del balotaje en Perú, que declaró oficialmente a Keiko Fujimori como la nueva presidenta electa del país andino, generó inmediatas repercusiones en el escenario geopolítico de la región. Uno de los primerosen reaccionar de manera contundente fue el mandatario argentino Javier Milei.
Como siempre, el libertario utilizó sus canales oficiales para celebrar el resultado y enmarcarlo dentro de un cambio de época continental.
A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Milei no solo extendió sus congratulaciones a la líder de Fuerza Popular, sino que relanzó su tesis sobre el retroceso definitivo de la izquierda radical en toda América Latina.
El mensaje de Javier Milei para Keiko Fujimori
Para el presidente argentino, el desenlace electoral en territorio peruano representa un eslabón clave que consolida los recientes giros políticos observados en la región tras las caídas de otras administraciones de signo progresista.
"PERÚ SALE DEL SOCIALISMO. Felicito a Keiko Fujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad", manifestó el jefe de Estado argentino.
En su lectura del escenario electoral, Milei apuntó directamente contra la propuesta del candidato derrotado, Roberto Sánchez, vinculando su plataforma con un modelo de degradación institucional y económica. "Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario", sentenció con dureza.
La victoria de Fujimori le permite al mandatario nacional ratificar la postura que expuso recientemente ante foros internacionales, donde sostiene que el mapa de Sudamérica se encuentra ante una reconfiguración ideológica sin precedentes y de carácter definitivo.
"La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", aseguró con optimismo sobre el cierre de su mensaje, el cual concluyó con su habitual y característica proclama de gestión: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!"
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