image "Perú sale del socialismo": el mensaje de Javier Milei tras confirmarse el triunfo de Keiko Fujimori

En su lectura del escenario electoral, Milei apuntó directamente contra la propuesta del candidato derrotado, Roberto Sánchez, vinculando su plataforma con un modelo de degradación institucional y económica. "Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario", sentenció con dureza.

La victoria de Fujimori le permite al mandatario nacional ratificar la postura que expuso recientemente ante foros internacionales, donde sostiene que el mapa de Sudamérica se encuentra ante una reconfiguración ideológica sin precedentes y de carácter definitivo.

"La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", aseguró con optimismo sobre el cierre de su mensaje, el cual concluyó con su habitual y característica proclama de gestión: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!"