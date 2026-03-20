Javier Milei celebró el crecimiento del PBI y atacó a "políticos chorros y empresaurios"
Alojado en una lujosa habitación de un lujoso hotel de Budapest, el Presidente se refirió al crecimiento del PBI durante 2025, según los datos publicados por el Indec.
Desde Budapest, donde se encuentra para participar de una cumbre de líderes ultraderechistas, Javier Milei se refirió al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) total durante 2025 y apuntó, una vez más, contra “empresaurios” y “políticos chorros”.
Como se sabe, el Presidente arribó este viernes a Hungría para participar de una nueva Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), organización privada con sede en los Estados Unidos pero que reúne a líderes de todo el mundo.
Según información oficial, el Presidente arribó a la capital húngara en horas de la tarde, pero recién comenzará a cumplir con su agenda durante la mañana del sábado. Entre las reuniones previstas está la programada con la figura más relevante del gobierno local y uno de los más reconocidos referentes de la ultraderecha global, el primer ministro Viktor Orbán, otro ladero de Donald Trump.
Mientras tanto, Milei aprovecha sus horas libres para dedicarlas a lo que mejor sabe hacer: postear en redes sociales, el submundo virtual donde se encuentra la mayoría de sus seguidores más incondicionales.
En esta ocasión, para celebrar el dato difundido por el Indec referido al crecimiento del PBI, que el año pasado creció 4,4% pero no fue acompañado por la caída de la producción, el aumento del desempleo y el derrumbe del consumo popular, según datos que también suministró el organismo oficial.
“Y el relato... Si los ensobrados por empresaurios y políticos corruptos dicen que el país está por estallar... Primero los datos... MAGA!”, escribió el mandatario al republicar el mensaje del ministro Luis Caputo referido al “crecimiento de la economía”.
Pocos minutos después, Milei utilizó la misma vía para referirse a los datos desestacionalizados del PIB, y volvió a despotricar contra “políticos chorros y empresaurios”; obviamente, sin hacerse cargo de las investigaciones que pesan sobre él y su círculo más íntimo.
“Me cuentan por la cucaracha que ahí salieron los desestacionalizados. En el cuarto trimestre de 2025, el PIB, el consumo privado y las expo fueron récord histórico... Avisen a los ensobrados para que los políticos chorros y empresaurios les dicten operetas más serias...”, completó el Presidente de un lujoso hotel de Budapest.
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