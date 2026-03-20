Javier Milei celebró el crecimiento del PBI y atacó a "políticos chorros y empresaurios"

“Y el relato... Si los ensobrados por empresaurios y políticos corruptos dicen que el país está por estallar... Primero los datos... MAGA!”, escribió el mandatario al republicar el mensaje del ministro Luis Caputo referido al “crecimiento de la economía”.

Pocos minutos después, Milei utilizó la misma vía para referirse a los datos desestacionalizados del PIB, y volvió a despotricar contra “políticos chorros y empresaurios”; obviamente, sin hacerse cargo de las investigaciones que pesan sobre él y su círculo más íntimo.

“Me cuentan por la cucaracha que ahí salieron los desestacionalizados. En el cuarto trimestre de 2025, el PIB, el consumo privado y las expo fueron récord histórico... Avisen a los ensobrados para que los políticos chorros y empresaurios les dicten operetas más serias...”, completó el Presidente de un lujoso hotel de Budapest.