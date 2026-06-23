Javier Milei compartió una imagen de Lionel Messi sin la estrella del Mundial que ganó

El festejo de Javier Milei por el récord de Lionel Messi en medio de los cimbronazos en su Gabinete

Como es habitual ante cada hito de la Selección Argentina, el presidente Javier Milei recurrió a sus redes sociales para manifestar su alegría tras la victoria frente a Austria, apoyándose una vez más en los logros colectivos y en las actuaciones de Lionel Messi.

Sin embargo, su posteo funcionó también como un fuerte desahogo político en una jornada especialmente turbulenta para la mesa chica del Gobierno, sacudida por cambios de nombres de peso en el organigrama oficial y una creciente tensión institucional en torno a la Jefatura de Gabinete.

Apenas consumado el pasaje a octavos de final con el gol histórico del "10", el jefe de Estado apeló a sus habituales mayúsculas y signos de exclamación para celebrar el logro en su cuenta de X (antes Twitter).

"VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin", sentenció el mandatario, buscando capitalizar el clima festivo de la jornada.