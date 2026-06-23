Javier Milei compartió una imagen de Lionel Messi sin la estrella del Mundial que ganó
A falta de una fotografía real, el presidente compartió en su cuenta de X una ilustración junto al capitán de la Selección Argentina con un imperdonable error.
Javier Milei compartió en sus redes sociales una imagen generada digitalmente en la que aparece junto a Lionel Messi celebrando un triunfo de la Selección Argentina. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido para los usuarios: la camiseta del capitán argentino no incluye la tercera estrella conseguida tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.
La publicación fue realizada por el mandatario en su cuenta de X, donde replicó un mensaje del influencer libertario Leonardo Facco bajo el título "Messi, Milei y el compromiso político". Junto al reposteo, Milei escribió una sola palabra: "MASTERCLASS".
La imagen muestra al presidente y al capitán de la Selección Argentina festejando en un estadio repleto de banderas argentinas. Pero lo que despertó todo tipo de ironías y bromas fue que la ilustración, hecha con inteligencia artificial , la camiseta de Messi tiene solo dos estrellas, omitiendo la obtenida en Qatar 2022.
Desde que asumió, el mandatario buscó por distintos medios acercarse a Lionel Messi. Por ahora, el único encuentro entre ambos se produjo en una imagen mal hecha con IA.
El festejo de Javier Milei por el récord de Lionel Messi en medio de los cimbronazos en su Gabinete
Como es habitual ante cada hito de la Selección Argentina, el presidente Javier Milei recurrió a sus redes sociales para manifestar su alegría tras la victoria frente a Austria, apoyándose una vez más en los logros colectivos y en las actuaciones de Lionel Messi.
Sin embargo, su posteo funcionó también como un fuerte desahogo político en una jornada especialmente turbulenta para la mesa chica del Gobierno, sacudida por cambios de nombres de peso en el organigrama oficial y una creciente tensión institucional en torno a la Jefatura de Gabinete.
Apenas consumado el pasaje a octavos de final con el gol histórico del "10", el jefe de Estado apeló a sus habituales mayúsculas y signos de exclamación para celebrar el logro en su cuenta de X (antes Twitter).
"VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin", sentenció el mandatario, buscando capitalizar el clima festivo de la jornada.
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