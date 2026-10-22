Javier Milei declaró como organizaciones terroristas a cinco cárteles y guerrillas de Latinoamérica

La decisión sobre las FARC-EP abarca un matiz técnico relevante: mientras que el grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmó un acuerdo de paz con el Estado en 2016 y se transformó en fuerza política legal (hoy denominada Comunes), la designación de la Casa Rosada apunta a las facciones disidentes que rechazaron la paz y continúan armadas bajo esa sigla. El ELN, por su parte, mantiene su estructura insurgente activa.

Javier Milei y la sintonía con la agenda de seguridad de Estados Unidos

La medida refuerza la convergencia con la política exterior impulsada por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, vinculada al combate frontal de las estructuras del narcotráfico bajo la carátula de terrorismo transnacional y la adhesión al esquema del denominado Escudo de las Américas.

A través de la nota oficial, el presidente Javier Milei ratificó su "compromiso indeclinable" de combatir "hasta las últimas consecuencias" a los grupos delictivos que recurren a la violencia, el terror y la extorsión en la región.