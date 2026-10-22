Javier Milei declaró como organizaciones terroristas a cinco cárteles y guerrillas de Latinoamérica
A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno confirmó la ampliación del RePET.
En el marco de su alineamiento geopolítico con Estados Unidos y en medio de la gira oficial de Javier Milei por España, el Gobierno Nacional oficializó este miércoles la ampliación del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Mediante un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, la Argentina designó bajo el estatus de organizaciones terroristas a cinco agrupaciones delictivas y guerrilleras de la región.
La resolución fue articulada de manera conjunta entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Los cárteles mexicanos y la banda ecuatoriana incluidos en la lista del Gobierno
Entre las estructuras criminales alcanzadas por la medida figuran dos de las organizaciones de narcotráfico más prominentes de México y un grupo de crimen organizado de Ecuador:
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Cártel de Sinaloa (México): Calificado por el Ejecutivo como una organización transnacional dedicada al tráfico de drogas, contrabando y secuestros extorsivos. Desde la Casa Rosada argumentaron que su inclusión salda una "deuda" en materia de lucha contra el narcoterrorismo, en sintonía con las designaciones dispuestas por Estados Unidos.
La Nueva Familia Michoacana (México): Señalada por el tráfico internacional de estupefacientes y la minería ilegal, con una preocupante "expansión regional".
Los Tiguerones (Ecuador): Banda surgida en 2020 tras la escisión de Los Choneros (grupo ya catalogado como terrorista por la Argentina en agosto pasado), catalogada por las autoridades locales como una de las estructuras más violentas de la región, dedicada al sicariato y al narcotráfico.
El argumento sobre las guerrillas colombianas FARC-EP y el ELN
El tramo de mayor peso político del anuncio oficial se concentró en las agrupaciones colombianas FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El comunicado las caracterizó como organizaciones "insurgentes de extrema izquierda" de matriz marxista-leninista y advirtió que su capacidad de red operativa regional representa "un riesgo que compromete la seguridad nacional argentina".
La decisión sobre las FARC-EP abarca un matiz técnico relevante: mientras que el grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmó un acuerdo de paz con el Estado en 2016 y se transformó en fuerza política legal (hoy denominada Comunes), la designación de la Casa Rosada apunta a las facciones disidentes que rechazaron la paz y continúan armadas bajo esa sigla. El ELN, por su parte, mantiene su estructura insurgente activa.
Javier Milei y la sintonía con la agenda de seguridad de Estados Unidos
La medida refuerza la convergencia con la política exterior impulsada por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, vinculada al combate frontal de las estructuras del narcotráfico bajo la carátula de terrorismo transnacional y la adhesión al esquema del denominado Escudo de las Américas.
A través de la nota oficial, el presidente Javier Milei ratificó su "compromiso indeclinable" de combatir "hasta las últimas consecuencias" a los grupos delictivos que recurren a la violencia, el terror y la extorsión en la región.
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