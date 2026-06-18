Javier Milei fulminó a Florencia Peña tras su grave error en LUZU TV

IMPORTANTE: Nico Occhiato echó a los culpables del error en Luzu TV y Florencia Peña anunció que se desvinculará

El dardo de Javier Milei hacia los medios tradicionales

Aprovechando la enorme repercusión mediática del despido en la señal LUZU TV, el presidente destacó el rápido accionar del medio de streaming, resaltando que la empresa "tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto", al tiempo que calificó despectivamente a la actriz como una "chimentera de poca monta".

Finalmente, trazó un furioso paralelismo para criticar el manejo de la prensa tradicional, afirmando que existen "periódicos que cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo". Para concluir su contundente mensaje y diferenciarlos de la situación actual, sentenció que "por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si sólo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado".