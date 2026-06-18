Javier Milei fulminó a Florencia Peña tras su grave error en LUZU TV
El presidente Javier Milei emitió un durísimo comunicado en sus redes sociales para apuntar contra Florencia Peña tras difundir información falsa.
El presidente Javier Milei no se quedó callado frente al escándalo que sacudió al mundo del streaming. Luego de que la conductora difundiera una noticia falsa sobre la salud de Jorge Messi, el primer mandatario utilizó sus redes sociales para lanzar críticas y cuestionar el rol de los medios aunque sin distinguir entre los profesionales y los no tradicionales.
Las duras palabras de Javier Milei contra Florencia Peña
A través de su cuenta oficial de X, el presidente tituló su descargo como "Corpo basura" y cargó fuertemente contra la actriz y conductora. En su contundente mensaje, el mandatario expresó que "cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño".
En la misma línea, el jefe de Estado catalogó lo sucedido como un acto de inmensa irresponsabilidad y apuntó directamente a la protagonista del escándalo asegurando que "las aberrantes e inescrupulosas declaraciones sin chequear de Florencia Peña en un canal de streaming, que igual serían aberrantes si la información hubiera sido cierta, ya que hacen a la vida privada de un ciudadano, nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano".
Asimismo, cuestionó con dureza que los involucrados no se atuvieran a "las cuestiones más elementales de decencia humana, moral o respeto por la verdad" a la hora de comunicar una noticia tan delicada ante miles de espectadores.
IMPORTANTE: Nico Occhiato echó a los culpables del error en Luzu TV y Florencia Peña anunció que se desvinculará
El dardo de Javier Milei hacia los medios tradicionales
Aprovechando la enorme repercusión mediática del despido en la señal LUZU TV, el presidente destacó el rápido accionar del medio de streaming, resaltando que la empresa "tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto", al tiempo que calificó despectivamente a la actriz como una "chimentera de poca monta".
Finalmente, trazó un furioso paralelismo para criticar el manejo de la prensa tradicional, afirmando que existen "periódicos que cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo". Para concluir su contundente mensaje y diferenciarlos de la situación actual, sentenció que "por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si sólo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado".
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