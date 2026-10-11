Javier Milei le deseó una pronta recuperación al papa León XIV antes de su operación

Un procedimiento planificado que no alteraría la agenda oficial del papa León XIV

A pesar de la sorpresa inicial que causó la noticia médica, desde el entorno papal y las autoridades a cargo de la organización llevaron tranquilidad.

En principio, el proceso postoperatorio le demandará al Pontífice aproximadamente una semana de recuperación, por lo que no se modificaría el itinerario oficial ni las fechas confirmadas para su esperado viaje a tierras argentinas.

El cronograma de feriados confirmado por el Decreto 1103/2026

De no mediar cambios de último momento en la evolución médica del Santo Padre, el cronograma de feriados dispuesto por el Gobierno para la segunda semana de noviembre funcionará de la siguiente manera:

Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional en todo el territorio de la República Argentina.

Martes 10 de noviembre: Feriado local exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la Provincia de Córdoba , distritos que albergarán las actividades oficiales y litúrgicas de esa jornada.

Miércoles 11 de noviembre: Feriado local exclusivamente en la Provincia de Buenos Aires (abarcando todo el territorio bonaerense y el Conurbano), coincidiendo con el tramo final de la agenda papal antes de su regreso a Roma.

Mientras los equipos médicos del Vaticano ultiman los detalles de la intervención quirúrgica, en la Argentina las comisiones organizadoras continúan con los preparativos logísticos y de seguridad previstos para el histórico acontecimiento.