Javier Milei le deseó una pronta recuperación al papa León XIV antes de su operación
El mandatario expresó su apoyo al sumo pontífice tras conocerse que será intervenido por un nódulo pulmonar, a menos de un mes de su visita a la Argentina.
Javier Milei expresó sus deseos de una pronta recuperación para el papa León XIV, luego de que se conociera que será sometido a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo en uno de sus pulmones, detectado en una fase muy inicial.
"Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", escribió el Presidente en su cuenta de X.
Además, expresó su deseo de que el papa pueda retomar sus actividades: "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".
La decisión de Javier Milei con los feriados por la visita del papa León XIV: qué dice el Decreto 1103/2026
A través del Decreto 1103/2026, el Poder Ejecutivo Nacional declaró de interés nacional la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre de 2026. Para facilitar la logística, los desplazamientos de los fieles y la seguridad del santo padre, la normativa oficial fijó un esquema especial de feriados, según la jurisdicción.
Sin embargo, en las últimas horas se generó una inevitable dosis de incertidumbre y preocupación luego de que el Vaticano confirmara este domingo que el sumo pontífice deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo detectado en un pulmón.
Un procedimiento planificado que no alteraría la agenda oficial del papa León XIV
A pesar de la sorpresa inicial que causó la noticia médica, desde el entorno papal y las autoridades a cargo de la organización llevaron tranquilidad.
En principio, el proceso postoperatorio le demandará al Pontífice aproximadamente una semana de recuperación, por lo que no se modificaría el itinerario oficial ni las fechas confirmadas para su esperado viaje a tierras argentinas.
El cronograma de feriados confirmado por el Decreto 1103/2026
De no mediar cambios de último momento en la evolución médica del Santo Padre, el cronograma de feriados dispuesto por el Gobierno para la segunda semana de noviembre funcionará de la siguiente manera:
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Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional en todo el territorio de la República Argentina.
Martes 10 de noviembre: Feriado local exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la Provincia de Córdoba, distritos que albergarán las actividades oficiales y litúrgicas de esa jornada.
Miércoles 11 de noviembre: Feriado local exclusivamente en la Provincia de Buenos Aires (abarcando todo el territorio bonaerense y el Conurbano), coincidiendo con el tramo final de la agenda papal antes de su regreso a Roma.
Mientras los equipos médicos del Vaticano ultiman los detalles de la intervención quirúrgica, en la Argentina las comisiones organizadoras continúan con los preparativos logísticos y de seguridad previstos para el histórico acontecimiento.
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