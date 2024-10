Javier Milei mandó a hacer una estatua de ¿Joaquín Furriel?: los memes en redes sociales

Ante esto, los tan creativos memes de siempre no se hicieron esperar y llegaron para ponerle humor a la fallida estatua que pidió el primer mandatario para homenajearse a sí mismo.

Los memes por la estatua de Milei que se parece a Furriel

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/pabloserdan/status/1841872063729963424&partner=&hide_thread=false La estatua de Joaquin Furriel me parece increible. Quién dijo que Milei no banca a los actores.

Felicitaciones @JoaquinFurriel pic.twitter.com/hXiUqFXjLQ — Pablo Serdán (@pabloserdan) October 3, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tabernaberry/status/1841877086857801844&partner=&hide_thread=false Joaquín Furriel es buen actor pero no se si tanto como para que Milei le quiera hacer una estatua en Plaza de Mayo. pic.twitter.com/I6kFvwmv3y — Guille (Clonnapalooza) (@tabernaberry) October 3, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/vaneromano77/status/1841895725623320976&partner=&hide_thread=false Milei le hizo una estatua a Joaquín Furriel jsjsjsjsjsjs



En Tinder / En persona pic.twitter.com/hD6jRktXqg — Vanesa Romano (@vaneromano77) October 3, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Pampa139/status/1841862942850990308&partner=&hide_thread=false No lo puedo creer. pic.twitter.com/lVq3AAJQiI — Pampa (@Pampa139) October 3, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ConyCorre/status/1841904195802144999&partner=&hide_thread=false Yo también le haría una estatua Joaquín Furriel. @JMilei pic.twitter.com/sk3WHi09i1 — CC (@ConyCorre) October 3, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FacuRdrgz/status/1841960959289536703&partner=&hide_thread=false Para mí Joaquín Furriel es un buen actor pero hacerle una estatua en Plaza de Mayo me parece un poco desmedido. pic.twitter.com/bGwaRZ8t5F — Facunión (@FacuRdrgz) October 3, 2024

Papelón: Milei plagió un diálogo de una serie para dar su discurso ante la ONU

Dentro de sus actividades en su última gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei brindó un duro discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) el pasado martes 24 de septiembre. Allí se mostró contrario a la llamada "Agenda 2030" y adelantó que Argentina abandonará la "posición histórica de neutralidad" para estar a la vanguardia "de la lucha en defensa de la libertad".

No conforme con esto, también lanzó profundas críticas al organismo internacional, asegurando que se ha transformado en un "leviatán de múltiples tentáculos" que impone una agenda ideológica a sus países miembros.

No obstante, los internautas encontraron una llamativa coincidencia entre el discurso del libertario y un diálogo de la serie "The West Wing" que no tardó en viralizarse en redes sociales. Entre risas, los usuarios de X destacaron que esto "no es la primera vez que sucede" con el primer mandatario.

Las coincidencias entre el discurso de Milei ante la ONU y la serie The West Wing:

coincidencia milei con serie.mp4