Javier Milei rumbo a París: su agenda en la capital francesa
Junto a su numerosa comitiva, que incluye funcionarios naciones y gobernadores, el Presidente comenzará sus actividades en la capita de Francia con la "Argentina Week" y un discurso virtual.
Javier Milei inicia este miércoles su actividad en París encabezando la denominada “Argentina Week”, con la que el Gobierno pretende obtener inversiones europeas que hasta ahora le son esquivas.
El avión ARG01 con Milei y su comitiva a bordo despegó el martes pasadas las 22 desde el Aeroparque Jorge Newbery y tiene previsto aterrizar en Gran Canaria para una escala técnica, partiendo luego hacia la capital de Francia.
Según confirmaron fuentes oficiales, el Presidente dirá presente de manera virtual en la edición 62° del Coloquio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), que se desarrollará este miércoles y hasta el viernes inclusive en Mar del Plata, Buenos Aires.
La intención es que, desde París, ofrezca un discurso este miércoles a las 18.30 sobre el panorama económico de la Argentina, en el cierre de la primera jornada del evento empresario, cuyo lema de esta edición es “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”.
De modo presencial, el miércoles encabezará actividades en la “Argentina Week”, y el jueves disertará en la sede oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); luego tendrá una reunión con empresarios y, por último, otra con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.
En lo que respecta a la “Argentina Week”, se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa y será el segundo del año de estas características, después del realizado en Nueva York durante marzo pasado.
El encuentro, organizado por la Embajada argentina en Francia, tendrá su jornada inaugural en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este escenario, Milei encabezará la apertura como orador principal, presentado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.
El programa inicial estará enfocado en la transformación macroeconómica del país y contará con las exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
La agenda priorizará áreas clave como energía, minería, agroindustria, tecnología, salud y comercio internacional. Durante las jornadas se abordarán proyectos de gas, Vaca Muerta y producción de urea, además de paneles sobre litio, cobre y minerales críticos.
Como se sabe, Milei no va solo a tierras galas, ya que de su comitiva forman parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Juan Bautista Mahiques, de Justicia; Federico Sturzenegger, de Desregulación; Mario Lugones, de Salud, y el canciller Pablo Quirno.
También irán con él trece gobernadores: Jorge Macri (CABA), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut).
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