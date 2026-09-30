Javier Milei rumbo a París: su agenda en la capital francesa

En lo que respecta a la “Argentina Week”, se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa y será el segundo del año de estas características, después del realizado en Nueva York durante marzo pasado.

Javier Milei vuela a París.

El encuentro, organizado por la Embajada argentina en Francia, tendrá su jornada inaugural en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este escenario, Milei encabezará la apertura como orador principal, presentado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

El programa inicial estará enfocado en la transformación macroeconómica del país y contará con las exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

La agenda priorizará áreas clave como energía, minería, agroindustria, tecnología, salud y comercio internacional. Durante las jornadas se abordarán proyectos de gas, Vaca Muerta y producción de urea, además de paneles sobre litio, cobre y minerales críticos.

Como se sabe, Milei no va solo a tierras galas, ya que de su comitiva forman parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Juan Bautista Mahiques, de Justicia; Federico Sturzenegger, de Desregulación; Mario Lugones, de Salud, y el canciller Pablo Quirno.

También irán con él trece gobernadores: Jorge Macri (CABA), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut).