The Economist planteó serias dudas sobre la sostenibilidad del plan económico de Javier Milei

La publicación también plantea dudas sobre la sostenibilidad del programa económico más allá del equilibrio fiscal. El mercado todavía observa la evolución de variables como las reservas internacionales, el régimen cambiario y las condiciones necesarias para estimular la inversión y sostener el crecimiento en el largo plazo.

Javier Milei

En ese sentido, el análisis plantea una diferencia entre imponer restricciones institucionales y lograr que la economía genere las condiciones para que esas restricciones sean sostenibles. La prohibición de financiar al Tesoro puede limitar una vía de emisión, pero no elimina por sí misma las tensiones que puedan aparecer en otros frentes de la política económica.

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA se inscribe así en una de las principales apuestas del oficialismo para la segunda mitad del mandato. Después de haber construido su programa económico sobre el déficit cero y la eliminación de la emisión para financiar al Tesoro, Milei busca ahora convertir esos principios en reglas que condicionen a quienes lo sucedan.

The Economist valoró ese intento de "atarse al mástil", pero dejó planteado el interrogante central. El verdadero desafío no será solamente aprobar las nuevas restricciones, sino conseguir que sobrevivan a los cambios políticos y que la economía pueda sostener durante el tiempo suficiente el equilibrio fiscal que permita hacerlas efectivas.