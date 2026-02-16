Paro de Aceiteros contra la reforma laboral: el gremio con básicos de $2,3 millones va a la huelga

Según se definió en las últimas horas, la medida consistirá en un cese de actividades de 24 horas. Si bien la fecha exacta aún no fue anunciada oficialmente, la convocatoria coincidiría con el día en que se debata el proyecto del oficialismo en el recinto de la Cámara de Diputados.

La decisión se gestó tras un encuentro virtual que comenzó a las 11 de la mañana. De la reunión participaron los cotitulares de la central obrera: Octavio Argüello, en representación de Camioneros; Jorge Sola, del gremio del Seguro; y Cristian Jerónimo, del sindicato de empleados del vidrio.

En paralelo a la definición de la cúpula cegetista, otros sindicatos comenzaron a tomar posturas más endurecidas de forma independiente. Tal es el caso del gremio de Aceiteros, que adelantó que realizará su propio paro este mismo jueves, bajo la premisa de que "con manifestarse en las calles no alcanza". Esta acción anticipada suma una fuerte presión al triunvirato de la central obrera para acelerar los tiempos de la huelga nacional.

El salario aceitero en números

La escala salarial se actualizó de manera progresiva durante el último tramo y fijó los siguientes montos para el salario básico inicial:

Noviembre 2025: $2.075.186

Diciembre 2025: $2.100.000

Marzo 2026 (vigente desde el 1° de enero): $2.344.000

Bonos extraordinarios y cláusula de revisión

Además del sueldo mensual, el acuerdo paritario contempló inyecciones extra de dinero al bolsillo de los trabajadores y fijó una fecha clave para reabrir la discusión: