Javier Milei ya está en Nueva York para la "Argentina Week": su agenda completa
Poco antes de las 21:30 (hora Argentina), el Presidente arribó a la "Gran Manzana", donde tendrá una ajetreada agenda hasta marcharse.
Luego de ratificar su alianza con Washington en la cumbre militar "Escudo de las Américas", Javier Milei aterrizó este sábado por la noche en el aeropuerto JFK de Nueva York. El presidente llega a la "Gran Manzana" con un objetivo claro: liderar la "Argentina Week", una ambiciosa misión para seducir a Wall Street y atraer capitales, marcando su visita número 15 a los Estados Unidos.
A la comitiva original, encabezada por Karina Milei y Manuel Adorni, se sumará en breve el "staff" económico a pleno: Luis Caputo, Santiago Bausili, Federico Sturzenegger y el viceministro José Luis Daza, reforzados por el ministro de Salud y una delegación de gobernadores.
El mandatario llega respaldado por el reciente apoyo del gobierno de Donald Trump. Tras debatir estrategias contra el narco con Marco Rubio, Milei recibió elogios de Scott Bessent (secretario del Tesoro), quien destacó la baja del riesgo país y el fortalecimiento de las reservas como los grandes activos argentinos para convencer a los inversores neoyorquinos.
Agenda Presidencial: Nueva York y Santiago de Chile
La hoja de ruta de Milei combina hitos espirituales, finanzas de alto nivel y diplomacia regional:
Domingo 8 de marzo
-
Mañana: Visita al Ohel, la tumba del Rebe de Jabad Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson. Un momento de retiro espiritual antes de iniciar la agenda ejecutiva.
Lunes 9 de marzo
-
Presentación oficial: Manuel Adorni brindará un informe en el consulado argentino.
Ámbito académico: Disertación del Presidente en la Universidad Yeshiva.
Gala J100: Por la noche, Milei será premiado por la organización The Algemeiner debido a su impacto e influencia en la vida judía.
Martes 10 de marzo
-
Cumbre bancaria: Reunión privada con Jamie Dimon, CEO de J.P. Morgan.
Argentina Week: Apertura oficial del evento en la sede de J.P. Morgan con un discurso ante CEOs, banqueros y fondos de inversión (Kaszek, Bank of America).
Partida: Al mediodía, salida rumbo a Santiago de Chile.
Miércoles 11 de marzo
-
Cierre de gira: Asistencia a la ceremonia de asunción presidencial de José Antonio Kast, consolidando el eje ideológico regional antes de regresar a Buenos Aires.
