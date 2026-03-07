Javier Milei ya está en Nueva York para la "Argentina Week": su agenda completa

Luego de ratificar su alianza con Washington en la cumbre militar "Escudo de las Américas", Javier Milei aterrizó este sábado por la noche en el aeropuerto JFK de Nueva York. El presidente llega a la "Gran Manzana" con un objetivo claro: liderar la "Argentina Week", una ambiciosa misión para seducir a Wall Street y atraer capitales, marcando su visita número 15 a los Estados Unidos.