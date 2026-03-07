Javier Milei también logró la foto con Scott Bessent en Miami
Tras participar de la cumbre denominada “Escudo de las Américas”, el Presidente mantuvo un encuentro con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos.
Como se informó, Javier Milei fue uno de los protagonistas de la cumbre denominada “Escudo de las Américas” que, bajo la férula de Donald Trump, se desarrolló en Miami, donde también estuvieron otros líderes latinoamericanos que se postulan como laderos del magnate estadounidense.
Ellos son los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chavez; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de República Dominicana, Luis Abinader; de Honduras, Nasry Asfura; de Guyana, Irfaan Ali; de Panamá, José Raúl Mulino, y de Paraguay, Santiago Peña; así como la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, y José Antonio Kast (Chile), quien asumirá la investidura presidencial el próximo miércoles.
En cuanto al argentino, poco después de ser recibido pomposamente por Trump logró otro encuentro tanto o más esperado: junto al canciller Pablo Quirno obtuvo una imagen destacada junto al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, principal benefactor de la gestión libertaria.
Rumbo a Nueva York
Tras la foto, está previsto que en la noche de este sábado Javier Milei parta rumbo a Nueva York para encabezar desde el 9 y hasta el 12 de marzo la llamada “Argentina Week”, evento destinado a “vender” a la Argentina, promoviendo inversiones y generando contactos con fondos y empresarios interesados en sectores estratégicos de nuestro país, especialmente aquellos vinculados a la energía, la minería y la agroindustria.
El Presidente viajará acompañado por la infaltable secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Federico Sturzengger (Desregulación y Transformación del Estado), Luis Caputo (Economía) y el mencionado Quirno (Relaciones Exteriores).
Además, con el correr de los días incluirá en su comitiva a una decena de gobernadores provinciales, entre los directamente aliados y otros cercanos a sus políticas de ajuste: Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).
