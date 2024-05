Javier Milei admitió que no leyó la nota de la revista Time donde lo destrozan

Javier Milei se enteró del contenido de la revista Time en una charla con Luis Majul. "¿Cómo lo interpreta usted? Porque cada uno tiene su interpretación", dice el periodista.

-Creo que debo ser el décimo en no se cuantos años, algún merito debe tener

-¿La leyó?

-Yo no la leí la nota pic.twitter.com/MHfiAl3qol — Sailor Satan (@SailorSatanArg) May 24, 2024

"Creo que debo ser el décimo argentino (en ser tapa del reconocido medio internacional) en no sé cuánto tiempo. Bueno, me parece que algún mérito debe tener", contestó el presidente.

Acto seguido, Majul describió algunos fragmentos de lo que se publicó y consultó: "¿Leyó la nota?". "No, no yo no la leí a la nota", respondió Milei.