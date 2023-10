Candidato de Javier Milei en Tucumán comparó a las elecciones sexuales con discapacidades

ricardo bussi candidato milei

Las desagradables declaraciones ocurrieron durante el eje de derechos de la comunidad LGTBQ, donde Bussi, agregó: "El que decide ser travesti, que se la banque solo. No se puede dar una cuota del Estado a alguien que pertenece a un grupo minoritario. Lo que no queremos es que lo banquemos entre todos, porque el que decidió su camino sexual es responsable de sus decisiones, no tenemos por qué hacer cargo de eso a toda la comunidad".

El senador nacional Pablo Yedlin no se la dejó pasar, y salió al cruce. "El Estado tiene una responsabilidad sobre aquellos grupos más vulnerables y definitivamente la comunidad LGBTQ es un grupo vulnerable: viven menos años, tiene problemas de acceso al trabajo, tienen discriminación", señaló.

"eso es una responsabilidad del Estado, por eso creemos distinto, yo creo que el Estado tiene que estar presente, que tiene que arreglar para que todos corramos una carrera más o menos parecida. Vos pensás que todos largamos del mismo lugar y que se salve el que pueda", sentenció Yedlin apuntando contra Bussi.