Intenso ida y vuelta entre Milei y Érica García luego de que la cantante le quitara su apoyo

El jueves por la noche, después de ver al candidato libertario en TV donde se mostró alterado y tuvo expresiones y conductas que alertaron a muchos, Érica le quitó públicamente su apoyo. Entonces escribió en X: "Chicos lamento decirles que después de ver la entrevista de Trebucq a Milei, decido no seguir apoyándolo. No necesito explicar nada, simplemente véanla. No sé cómo seguirá esto, que tengan buenas noches", expresó el jueves a la noche la rockera y empresaria en su perfil de X, otrora Twitter.