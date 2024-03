Javier Milei, sobre la violencia en Rosario: "Haberles dado tanto crédito a los socialistas no es gratis"

En ese sentido, el Presidente consideró que no solo la Justicia es responsable sino también los legisladores que votaron en contra de la Ley Bases en el Congreso: “¿Los socialistas están a favor de los narcotraficantes? Porque cuando llega el momento de votar siempre se ponen del lado de los delincuentes”, apuntó.

“Nosotros dijimos que cambia la doctrina de seguridad: el que las hace las paga, acá se protege a la víctima y no al victimario. Se terminó con el Zaffaronismo, donde se victimiza al victimario y a la víctima se la deja a la buena de Dios”, dijo.

Consideró que lo que sucede en Rosario no es “nada que sorprenda en donde vos hayas tenido mucho socialismo, esa es la realidad, porque toda esa visión que tienen de la Justicia, de la estigmatización, son todos los mecanismos por los cuales terminan justificando y avalando a los delincuentes. Eso acá no va mas”.

Javier Milei sobre Rosario

Javier Milei descartó el estado de sitio en Rosario

El Presidente confirmó que se enviarán a Rosario 450 efectivos adicionales que trabajarán en conjunto con Gendarmería, Prefectura, Policía de seguridad aeroportuaria, Sistema Penitenciario, Policía Federal y asistencia logística del Ejército. Además, destacó la efectividad del Operativo Bandera en la lucha contra el narcotráfico, indicando que en Santa Fe “ha bajado la tasa de homicidios en un 58% y hubo 57 operativos exitosos contra la droga”.

“Estamos acorralando al narcotráfico, estamos dando una lucha sin cuartel y ahora nos encontramos con la respuesta. No estamos dispuestos a ceder ni un milímetro. Son ellos y nosotros, y decidimos que vamos a ser nosotros. No le vamos a dar tregua, vamos a terminar con este cáncer que es el narcotráfico y este tipo de violencia, no se puede negociar”, expresó Milei.

En cuanto a la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tengan incidencia en la seguridad de Santa Fe, sostuvo que en el Gobierno “estamos dispuestos a hacer cambios”, pero “hay que tener mucho cuidado” porque Argentina adhiere a las condiciones de la Convención de Ginebra y “después aparece algún progre en el poder y empieza a perseguir a aquellos que te sacaron del problema”.

Además, descartó declarar el estado de sitio en Rosario: “Las medidas son consensuadas con el gobernador, paso a paso, por el momento estamos tomando esta solución y creemos que lo podemos resolver”, dijo.