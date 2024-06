Javier Milei se reuniría con Xi Jinping en China

Horas más tarde, fuentes oficiales señalaron a Ámbito que el Presidente iba a viajar a China para mantener una reunión bilateral con Xi Jinping, aunque por el momento no estaba confirmada la fecha del encuentro.

Sin embargo, este jueves, el Gobierno nacional negó que Milei tenga planeado un viaje a China para mantener un encuentro con el mandatario Xi Jinping. “No hay ninguna solicitud ni nuestra a China ni de china hacia la Argentina. No hay nada confirmado. No está confirmada esa bilateral. No quita que ocurra. No está confirmado el viaje”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.

El Gobierno renovó el swap con China

El Banco Central informó el miércoles que se había llegado a un acuerdo para renovar el tramo del swap chino equivalente a U$S5.000 millones, fortaleciendo las reservas y facilitando el comercio exterior.

Por el momento solo trascendió que tanto el Banco Central como el Banco Popular Chino (BPOC) establecieron que, tras un plazo de doce meses en los cuales no habrá desembolsos, la entidad bancaria argentina comenzará a pagar gradualmente a partir del año que viene y el monto quede desactivo por completo a mediados de 2026.

El miércoles por la mañana, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió con el embajador chino en Argentina, Wang Wei. El funcionario destacó que en el encuentro avanzaron “en una agenda de trabajo bilateral que fortalece la relación entre nuestras naciones y abre nuevas oportunidades para el desarrollo argentino”.

A su vez, la canciller Diana Mondino celebró la renovación del swap: "Creo que acá hubo mucha especulación y no había ninguna dificultad con la relación con China", aseguró. En esa línea agregó que "lamentablemente se crean muchos rumores que son infundados y acá está la prueba de que eran inventos innecesarios".

Las especulaciones se generaron desde un primer momento cuando durante su campaña Milei fue contundente respecto a que postura iba a tomar respecto al régimen de Xi Jinping: “Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Yo no promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China”, sostuvo el Presidente en octubre de 2023.

El diciembre, el presidente Javier Milei había mantenido una reunión clave con Wu Weihua, vicepresidente de la Asamblea Popular de China y enviado especial de Xi Jinping, en la cual el mandatario argentino entregó un pedido de renovación del swap con el fin de obtener los fondos que permiten garantizar el flujo de importaciones y el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ante la falta de dólares, el expresidente Alberto Fernández había acordado con Xi Jinping una ampliación del swap. Sin embargo, la llegada de 5.000 millones de dólares se demoró por el triunfo de Milei en el Balotaje y sus declaraciones respecto al régimen comunista.

