Tras el exabrupto de Javier Milei, los comedores le respondieron: "No llegamos a ni a mitad de mes"

"Lo de Milei da impotencia. Es una persona que no tiene corazón, no tiene sentimientos. Lo primero que hizo fue ir a llorar al Muro de los Lamentos, que es lo que él quería hacer. Ahora, se volvió cantante, tiene un libro. ¿Y nosotros qué? ¿De dónde sale toda esa plata que él está gastando? Ya se aumentó el sueldo dos veces", expresó la militante social en diálogo con C5N.

Y, agregó: "Ahora no sale a repartir el sueldo como lo hizo en campaña. Es una vergüenza que este presidente diga que nos podemos estar muriendo porque él no nos da de comer. Estos galpones que están llenos y guardados, ni siquiera los compraron ellos, eran del gobierno anterior".

Pedrozo relató que "dos veces a la semana hacemos comida y dos veces merienda. Antes, teníamos 50 chicos, ahora 150 personas. Empezamos a cocinar hace tres meses, antes teníamos solamente merendero. Hoy tenemos comedor y merendero al ver la situación de la toma donde yo vivo, que es peor que la de un barrio con más ayudas económicas".

"Hacemos guiso, polenta con tuco. No tenemos olla, la pedimos prestada a otro merendero porque tuvo que cerrar porque no están entregando mercadería. Nos costaba mucho poder comprar una, a nos congeló el sueldo en $78 mil. Tenemos que hacer rifas, pedir ayuda. Hoy hay poca colaboración", describió.

Embed - IRMA PEDROZO, TITULAR de COMEDOR de PONTEVEDRA: "HOY no LLEGAMOS ni a MITAD de MES"

"Vos te ponés a pensar, quién lo subió al poder? Los jóvenes. Porque les regalaba el sueldo, salió con la motosierra, salió a decir que iba a acabar con la casta. La casta somos nosotros. Ponete los pantalones, presidente, y ponete firme a actuar como corresponde. Te metiste con los merenderos, los chicos, contra los abuelos. Le pegaban a los jubilados", criticó.

También se refirió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Pusieron el protocolo antipiquete, cuando el presidente cortaba Puente 12. Ella encabezaba con nosotros los piquetes contra otro gobierno. Hoy se está rebelando contra las personas que ella acompañaba. Hoy nos da menos y pone el protocolo", señaló.

"No nos vamos a quedar quietos. Vamos a seguir luchando. Hoy no estamos peleando un sueldo, estamos pidiendo por la comida que un nene se merece tener en su mesa. Cuando se meten con mi hijo yo voy a luchar hasta con el mismísimo diablo. Si no nos deja llegar a capital, le vamos a cortar todos los accesos a capital. No somos solo los piqueteros, los que molestamos, hoy es la gente", advirtió Pedrozo.

"No estamos saliendo a protestar por un sueldo o por planes sociales. Estamos saliendo a la calle a pelear por la comida de nuestros hijos. Hay un montón de familias que necesitan comer, comida decente, no porquerías. Hay gente que no come, que muere de frío en la calle", insistió.

"Antes no llegábamos a fin de mes, ahora no llegamos a la mitad. Tanta gente que se quedó sin empleo, si vas a trabajar te pagan dos pesos, cuando llegás a tu casa esos dos pesos no sirven porque el señor aumentó los boletos. El que toma colectivo, tren y subte, ¿cómo hace?", planteó.