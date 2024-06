Triste pero real: fue a Rosario para apoyar a Javier Milei aunque hace tres meses que no tiene trabajo

Y continuó: "Hace tres meses que estoy en busca de trabajo. Estoy estudiando, estoy terminando el secundario. Hoy no puedo pagar un alquiler y estoy viviendo en un refugio, pero no me doy por vencido. Me levanto todas las mañanas a las 6:30 de la mañana y me voy a tirar currículums. Y de ahí me voy al refugio, del refugio al EEMPA y del 'empa' al refugio, y esa es mi vida", relató, causando asombro en quienes vieron su testimonio.

"Yo lo único que pido es ayuda para conseguir un trabajo, yo sólo quiero trabajar nomás y poder salir adelante", imploró, al mismo tiempo que detalló que es "operario de producción, metalúrgico" y sabe "manejar todo lo que son herramientas manuales, herramientas eléctricas y máquinas industriales".

Tras la pregunta de la periodista sobre qué había sucedido con su empleo, señaló que trabajaba en "una fábrica de cocina", donde "despidieron a todos los muchachos por reducción de personal", dado que "bajaron las ventas".

libertario sin trabajo.mp4

El testimonio de David no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde hubo todo tipo de comentarios en detrimento del gobierno de Milei: "Qué triste, lo está diciendo todo él mismo pero no se da cuenta todavía"; "Pobre tipo, le lavaron el cerebro, pero la luna de miel no es eterna y este va ser el primero en puetarlo y en un par de meses"; "No tengo claro que me genere lástima ya. Está totalmente a favor de aquello que lo destruye"; "Lo triste es que les advertimos miles de veces que para una economía como la que propone Milei y con los criterios de los libertarios ellos no tienen ningún valor para el mercado y no van a conseguir trabajo. Pero no entienden", fueron sólo algunos de los mensajes de internautas indignados.