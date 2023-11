Un psicólogo pidió en el subte no votar a Javier Milei tras asegurar que "está loco y es peligroso"

Tras el episodio, se conoció que Zabalza es egresado de la Universidad de Buenos Aires, Magister en Clínica Psicoanalítica de la Universidad de San Martín y docente en la Diplomatura de Estudios Avanzados en Psicoanálisis en esa misma institución.

De hecho, por sus conocimientos en la materia es que el psicólogo señaló que el líder libertario está desequilibrado mentalmente y decidió llamar a la reflexión de cara al balotaje del próximo domingo.

"Queridos pasajeros, soy un laburante como cualquiera de ustedes. Acabo de escuchar que la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza acaba de decir que este país solo se arregla con una tiranía. Quiero simplemente pedirles que reflexionen porque esa persona va a reivindicar a criminales", sostuvo.

Embed - Un PSICÓLOGO pidió NO VOTAR a MILEI: "ESTÁ LOCO y es PELIGROSO"

Y agregó: "Nos quieren hacer perder todo lo que tenemos, que aunque sea poco podemos vivir respetándonos. Soy psicólogo y sé perfectamente que el candidato de La Libertad Avanza está loco y es peligroso. Y está acompañado por esa persona, que no es loca pero reivindica criminales".

Además, indicó que "el ajuste que quieren hacer, además de que no va a servir para nada, solo es para beneficio de algunos miserables que están usando a este loco, como por ejemplo Mauricio Macri", en alusión a la alianza entre el expresidente y el postulante libertario.

"Yo creo en la libertad, pero no en la que me quiere vender Milei. Creo en la libertad de poder hablar, no la de la vicepresidenta de Milei que quiere una tiranía. Por favor, les pido que reflexionemos", concluyó.