Una exvecina de Javier Milei relató una incómoda experiencia que vivió con él

Según relató la mujer - identificada como Carmen - estaba esperando el ascensor cuando se cruzó con Milei en el ascensor del edificio en el que vivían.

En esa situación, le consultó si era profesor, a lo que él le respondió que sí, que daba clases de Economía en la facultad de Ciencias Económicas. Como agregado, el ahora candidato sumó que enseñaba la teoría de Adam Smith.

Ante esto, la mujer le preguntó si también incluía a Keynes, y Milei le habría respondido, siempre según la mujer: “Sos una comunista, una comunista de mier...”.

“Yo no tenía dónde meterme. Me gritó ‘comunista’ y yo decía, ojalá que lleguemos rápido. No llegábamos nunca al (piso) 10 y el tipo se la pasó gritando 'vos sos la que está arruinando el país, una hija de p...'", sostuvo la exvecina de Milei en un podcast de Revista Anfibia.

La LOCURA de JAVIER MILEI contra SUS VECINOS