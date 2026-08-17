Jorge Macri homenajeó a San Martín y destacó la importancia del orden para poder progresar

"Muchas veces pensamos que las actitudes heroicas quedaron en el pasado, que ya nadie vive a la altura del bien común por el que lucharon patriotas como San Martín. Bueno, este reconocimiento que entregamos a miembros de nuestra policía, bomberos, médicos y directores de escuela muestra que tenemos héroes del hoy, y a ustedes queremos reconocerlos hoy como eso", planteó.

Macri subrayó además que "vamos a luchar y a defender el camino de la grandeza y del progreso, que no es otro que el camino de la libertad, del respeto por la ley y por el orden".

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"Como dijo San Martín, no hay nada más relevante que seguir luchando por nuestra libertad. La libertad se construye desde las escuelas, desde la educación, desde la formación, desde la posibilidad de que cada ciudadano elija el camino para progresar. La libertad se defiende cuidando a los ciudadanos de bien que quieren progresar, protegiéndolos de aquellos que quieren imponer, desde el desorden y el caos, un estilo de vida que esconda sus propias incapacidades. La Ciudad de Buenos Aires no se rinde, vamos a seguir defendiendo nuestro estilo de vida en libertad", concluyó.