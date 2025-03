Jorge Macri increpó a Patricia Bullrich: "Las comisarías no son cárceles"

En este sentido, el mandatario porteño advirtió que “nadie puede garantizar que los presos no se escapen mientras estén en lugar incorrecto". "No podemos seguir presos donde no deben estar y son un peligro para todos”, dijo y le reclamó a la funcionaria que priorice “el interés general por encima del partidario”.

“Los casi 27 mil policías que tenemos tienen que estar en la calle cuidando a los porteños, no a los presos. El lugar de la policía es persiguiendo delincuentes, no detrás de un escritorio o acompañando a los presos para que vayan al baño”, expuso Macri durante el acto de inicio del ciclo lectivo de cadetes de la Policía de la Ciudad.

Actualmente se estima que hay más de 2.400 presos alojados en comisarías y alcaidías porteñas. En este sentido, Macri le solicitó a Bullrich "armar un plan con un calendario completo" para el traslado de los detenidos a prisiones federales.

Por otro lado, el jefe de Gobierno porteño le pidió a la ministra terminar "con las discusiones y chicanas que no nos conducen a nada y que solo perjudican a los porteños. Es tiempo de soluciones políticas concretas, avancemos juntos”.

Y agregó: “Estamos para hacer un último esfuerzo con usted desde la voluntad y la verdad, superando nuestras diferencias, pero con el interés general por sobre el interés partidario. Que quede claro, debemos proteger y darle seguridad a los porteños. Es cierto lo que usted dice; que todas las provincias tienen un sistema penitenciario. Pero todas las provincias también tienen un sistema judicial y nosotros no. Usted lo sabe muy bien. No nos pueden pedir sobre lo que no tenemos responsabilidad”.

Situación de los detenidos en la Ciudad de Buenos Aires

Desde el Gobierno porteño brindaron hoy los datos del registro de personas detenidas y alojadas en dependencias de la Policía de la Ciudad, aclarando que se destinan 3000 policías a cuidar s los presos.

- Año 2020: 448 presos

- Año 2021: 637 presos

- Año 2022: 962 presos

- Año 2023: 1794 presos

- Año 2024: 2128 presos

- Año 2025: 2450 presos

TOTAL DE PRESOS POR DEPENDENCIA

- Detenidos totales: 2434

- Detenidos alojados en Alcaidías: 1474

- Detenidos alojados en Comisarías Vecinales: 525

- Detenidos alojados en lugares transitorios: 420

- Detenidos por Ingresar: 15

NACIONALIDAD DE LOS DETENIDOS

- Argentinos: 1981

- Extranjeros: 453

SITUACIÓN PROCESAL

- Condenados: 418

- Condenado con sentencia firme: 188 (2 con cadena perpetua)

JUDICATURA ACTUANTE

- Nación: 2237

- Ciudad: 147

- Federal: 36

- Bonaerense: 14

TIPO DE DELITO

- Robo y Hurto: 1347

- Tentativa: 287

- Abuso Sexual: 273

- Homicidio: 36

- Menores: 7

- Otros: 485

COSTO POR DETENIDO

- En el 2024 el gasto total incurrido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en gestión de detenidos fue de $ 70.161.000.000

- El promedio diario por detenido fue de $83.576.

Jorge Macri, sobre la designación de Horacio Giménez como ministro de Seguridad

jorge macri

También habló sobre el nuevo ministro de Seguridad, Horacio Giménez, al tiempo que agradeció al saliente, Waldo Wolff.

“Es tiempo de policías y la persona indicada para este momento es Horacio Giménez. Condujo la Policía Metropolitana en los inicios de nuestra Policía de la Ciudad, y su trayectoria trae un nuevo impulso a nuestra decisión política de enfrentar el delito y darle más seguridad a los porteños”, sostuvo Jorge Macri.

“Nunca antes la Ciudad de Buenos Aires había destinado tantos recursos a la seguridad. Eso significa más patrulleros y motos, más equipamiento, más tecnología, más obras en comisarías y alcaidías”, explicó el Jefe de Gobierno al presentar el Plan de Flota de la Policía de la Ciudad.

Con una inversión de más de $26 mil millones, la Ciudad está sumando vehículos para la Policía y en los próximos meses se incorporarán 120 camionetas, 60 motos, 40 cuatriciclos y 4 minibuses blindados con lector de patentes y cámaras 360, entre otras tecnologías.