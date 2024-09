Jorge Macri rechazó las críticas del papa Francisco al Gobierno: "Hay que estar acá"

"Me hicieron ver un filmado de una represión de hace una semana, menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. No tenían derecho a reclamar lo suyo porque eran revoltosos, comunistas... y el Gobierno se puso firme: en vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta. Les convenía. Ténganlo en cuenta", aseguró el Papa.

Y analizó: "El silencio frente a la injusticia abre paso a la división social y la división social abre paso a la violencia verbal, y la violencia verbal a la violencia física, y la violencia física a la guerra de todos contra todos. Ahí está la cola del diablo".

El operativo policial estaba respaldado por efectivos de la Policía de la Ciudad, en ese sentido Macri sostuvo que "de estos temas es bueno escuchar todas las campanas, no hacer reduccionismo, entender que estamos administrando una situación compleja y difícil, un momento difícil de la Argentina". Y recordó: "Nos habíamos acostumbrado a convivir en el caos, a que cualquiera hacía lo que quería en cualquier momento".

"Es bueno ser equilibrado siempre o tener una misma mirada siempre. También leí un comentario sobre coima sí o coima no. No sé si eso es verdad... si es verdad, alguien debería denunciarlo. Ahora, pasó de todo en la Argentina, y ¿ahora justo estos comentarios? Qué sé yo. Me duele, necesitamos salir para adelante", planteó el mandatario porteño.

Y, tras afirmar que "no quiere entrar en una discusión con el papa", Macri concluyó : "Tenemos un orgullo de tener un papa argentino y eso debería, más que dividirnos, ayudarnos más".