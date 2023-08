Jorge Macri habló del guiño que Milei le hizo a su primo: qué dijo

Qué dijo Jorge Macri sobre el guiño de Milei a su primo

Los guiños entre Milei y Macri son permanentes y cada una de sus declaraciones profundiza el quiebre hacia el interior de Juntos por el Cambio. Tal es el malestar que durante el fin de semana se supo que Elisa Carrió había declinado su candidatura como parlamentaria del Mercosur como consecuencia de la sintonía entre el libertario y el líder del Pro.

Algo diferente piensa Jorge Macri, candidato a jefe de Gobierno y primo del ex presidente, quien este jueves fue consultado sobre el acercamiento entre el líder de La Libertad Avanza y el ex mandatario y respondió: "Me parece que son simpáticas las chicanas de la política".