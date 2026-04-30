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José López relativizó su declaración como arrepentido en la Causa Cuadernos: "No la hubiera hecho"

Política

El exfuncionario negó "terminantemente" haber formado parte de una banda criminal y desvinculó a Cristina Kirchner de cualquier rol jerárquico en la causa.

José López relativizó su declaración como arrepentido en la Causa Cuadernos: No la hubiera hecho

En una jornada marcada por un giro inesperado en la Causa Cuadernos, el exsecretario de Obras Públicas, José López, se presentó este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 y cuestionó la validez de su declaración como "arrepentido" brindada en 2018.

López aseguró que aquel testimonio fue producto de su estado de vulnerabilidad y no de la existencia real de una estructura delictiva. “Si yo me hubiera encontrado en otra situación anímica y de salud seguramente no hubiera hecho” la declaración como “arrepentido”, señaló.

Según detalló la periodista Vanesa Petrillo, el exfuncionario describió un escenario de profunda soledad y presión psicológica al momento de su confesión inicial. Afirmó que, de haber estado en mejores condiciones anímicas, no se habría acogido a la figura del arrepentido.

A su vez, López recordó que en aquel entonces sentía que "las sortijas se estaban agotando", en referencia a la presión sobre los empresarios para declarar y evitar la prisión; y denunció que durante la audiencia clave con el fiscal Stornelli y el juez Bonadío no hubo ningún secretario presente.

jose lopez

Defensa de Cristina Kirchner y rechazo a la asociación ilícita

El exfuncionario negó "terminantemente" haber formado parte de una banda criminal y desvinculó a la expresidenta de cualquier rol jerárquico en la causa. "Nunca vi a Cristina Kirchner como organizadora o jefa de la asociación ilícita", sostuvo.

Además, López aclaró que el "miedo" que manifestó en el pasado hacia ella no era por temor a represalias ilegales, sino a su forma de gestionar el poder: "Tenía miedo de hacer mal mi trabajo o perderlo", explicó.

Por decisión del Tribunal, el proceso sufrió un cambio importante en su visibilidad: se suspendieron las transmisiones en vivo por YouTube. A partir de ahora, el acceso al juicio será restringido y la presencia de público quedará limitada únicamente a la capacidad física de la sala, reduciendo significativamente la difusión abierta del caso.

López, quien fue trasladado desde la cárcel de Ezeiza —donde cumple condena por enriquecimiento ilícito y la causa Vialidad—, se negó a responder preguntas del tribunal tras finalizar su exposición.

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