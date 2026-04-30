José López relativizó su declaración como arrepentido en la Causa Cuadernos: "No la hubiera hecho"
El exfuncionario negó "terminantemente" haber formado parte de una banda criminal y desvinculó a Cristina Kirchner de cualquier rol jerárquico en la causa.
En una jornada marcada por un giro inesperado en la Causa Cuadernos, el exsecretario de Obras Públicas, José López, se presentó este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 y cuestionó la validez de su declaración como "arrepentido" brindada en 2018.
López aseguró que aquel testimonio fue producto de su estado de vulnerabilidad y no de la existencia real de una estructura delictiva. “Si yo me hubiera encontrado en otra situación anímica y de salud seguramente no hubiera hecho” la declaración como “arrepentido”, señaló.
Según detalló la periodista Vanesa Petrillo, el exfuncionario describió un escenario de profunda soledad y presión psicológica al momento de su confesión inicial. Afirmó que, de haber estado en mejores condiciones anímicas, no se habría acogido a la figura del arrepentido.
A su vez, López recordó que en aquel entonces sentía que "las sortijas se estaban agotando", en referencia a la presión sobre los empresarios para declarar y evitar la prisión; y denunció que durante la audiencia clave con el fiscal Stornelli y el juez Bonadío no hubo ningún secretario presente.
Defensa de Cristina Kirchner y rechazo a la asociación ilícita
El exfuncionario negó "terminantemente" haber formado parte de una banda criminal y desvinculó a la expresidenta de cualquier rol jerárquico en la causa. "Nunca vi a Cristina Kirchner como organizadora o jefa de la asociación ilícita", sostuvo.
Además, López aclaró que el "miedo" que manifestó en el pasado hacia ella no era por temor a represalias ilegales, sino a su forma de gestionar el poder: "Tenía miedo de hacer mal mi trabajo o perderlo", explicó.
Por decisión del Tribunal, el proceso sufrió un cambio importante en su visibilidad: se suspendieron las transmisiones en vivo por YouTube. A partir de ahora, el acceso al juicio será restringido y la presencia de público quedará limitada únicamente a la capacidad física de la sala, reduciendo significativamente la difusión abierta del caso.
López, quien fue trasladado desde la cárcel de Ezeiza —donde cumple condena por enriquecimiento ilícito y la causa Vialidad—, se negó a responder preguntas del tribunal tras finalizar su exposición.
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