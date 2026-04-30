José López relativizó su declaración como arrepentido en la Causa Cuadernos: "No la hubiera hecho"

Defensa de Cristina Kirchner y rechazo a la asociación ilícita

El exfuncionario negó "terminantemente" haber formado parte de una banda criminal y desvinculó a la expresidenta de cualquier rol jerárquico en la causa. "Nunca vi a Cristina Kirchner como organizadora o jefa de la asociación ilícita", sostuvo.

Además, López aclaró que el "miedo" que manifestó en el pasado hacia ella no era por temor a represalias ilegales, sino a su forma de gestionar el poder: "Tenía miedo de hacer mal mi trabajo o perderlo", explicó.

Por decisión del Tribunal, el proceso sufrió un cambio importante en su visibilidad: se suspendieron las transmisiones en vivo por YouTube. A partir de ahora, el acceso al juicio será restringido y la presencia de público quedará limitada únicamente a la capacidad física de la sala, reduciendo significativamente la difusión abierta del caso.

López, quien fue trasladado desde la cárcel de Ezeiza —donde cumple condena por enriquecimiento ilícito y la causa Vialidad—, se negó a responder preguntas del tribunal tras finalizar su exposición.