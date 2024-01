José Luis Espert: "Al que corta la calle lo apresás y, si se resiste, bala"

En este contexto, Espert pareció subir la apuesta y sentenció: "Digo que apliquemos la ley, que la gente tiene derecho a circular por la calle y está penado por el Código Penal cortar la calle. Al que corta la calle y te impide laburar, lo apresás y, si se resiste, bala. Es bala de goma, de taeser; poné la bala que quieras".

"Castillo me inició el séptimo juicio por incitación a la violencia, o sea que ya perdió seis porque la Justicia sabe lo que yo quiero decir", destacó el ahora nuevamente libertario, que cuando Di Marco le mencionó que le parecía mucho, insistió: "No me arrepiento de nada".

espert