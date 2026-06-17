Juan Grabois y Bertie Benegas Lynch se picantearon en Diputados: "Si querés nos encontramos en la calle"

El duelo de palabras entre Juan Grabois y Bertie Benegas Lynch

La reunión de plenario fue extensa y una hora después del roce inicial le tocó el turno a Juan Grabois para expresarse decidió iniciar su intervención con un "Gracias, genio", que el diputado libertario rechazó por imprudente.

"Tratá de elevar un poquito el nivel del Congreso, tratá de elevarlo, ¿eh?", remarcó Benegas Lynch, a lo que el diputado de Unión por la Patria contestó: "Si lo elevo al tuyo va a ser del nivel de Venezuela, pero si queres que me apure cállate un poquito la boca y déjame hablar".

"¿Pero vos crees que me afecta algo lo que digas de mí?", disparó Benegas Lynch. "No, me resbala", sentenció Grabois.

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"Después nos encontramos en la calle vestidos de jean y zapatillas y me decís 'hola Bertie', y después acá te haces el picante", le marcó el libertario.

"Yo a vos no te saludé nunca. Ya estoy vestido de zapatillas y jean, si queres nos encontramos en un rato, no tengo problema", sentenció el diputado opositor.

En el plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Justicia, se emitió este miércoles un dictamen de mayoría al proyecto de ley mediante el cual se aprueban los acuerdos de conciliación celebrados entre la República Argentina y Bainbridge ltd. y entre la República Argentina y el grupo de acreedores, encabezado por Attestor Value Master Fund.

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Durante la reunión Benegas Lynch informó que “el proyecto aprueba los acuerdos de conciliación entre la Argentina y los dos últimos holdouts de default del 2001", y en ese sentido, explicó que, teniendo en cuenta que ya obtuvieron media sanción en el Senado, "si no se aprueba antes del 30 de junio, el Acuerdo podría caer, reactivándose los litigios".

Desde la bancada de Unión por la Patria se escuchó la voz de la diputada Julia Strada, quien señaló que firmarían "un dictamen de minoría en oposición al proyecto" porque no se sabe "con claridad el marco del acuerdo" en el que se desarrollaría esa nueva legislación.