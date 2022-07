Diputada macrista anti Malvinas quiere que Argentina se estrelle

Así lo deja en claro la diputada macrista cuando afirma que la presente crisis económica que atraviesa el país, en buena parte originada en la terrible deuda externa que dejó Mauricio Macri, es “la mayor oportunidad histórica de la historia argentina”.

Se trata, en realidad, de una estrategia atribuida a la izquierda pero que en la Argentina ha sido y es puesta en práctica por la derecha, especialmente cuando se encuentra como oposición.

https://twitter.com/ajmechet/status/1550302198331891712 El peronismo la estrelló en 1973-1976 pero quedó en el olvido porque dictadura militar.



Estamos ante la oportunidad de que el peronismo la estrelle y que después venga algo mejor. Estamos ante la mayor oportunidad histórica de la historia argentina. — Sabrina Ajmechet (@ajmechet) July 22, 2022

Vale recordar, por otro lado, que no hace mucho Ajmechet generó una fuerte polémica por una serie de publicaciones realizadas en redes sociales: tuiteó “Haga patria, mate a un judío"; "Las Malvinas no son ni NUNCA fueron Argentinas… La creencia en que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental. Los datos históricos no ayudan a creer eso", y "Desperdicié la oportunidad de atropellar a un grupito de estudiantes del Pellegrini".