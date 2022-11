Horacio Rodríguez Larreta tras el escándalo de Patricia Bullrich: "Juntos por el Cambio no se va a separar"

Bullrich

“(Juntos por el Cambio) no se va a separar, estamos trabajando juntos. Es la primera vez desde la vuelta de la democracia que con el peronismo en el Gobierno, ahora llamado kirchnerismo, la oposición se ha mantenido unida, y vamos a seguir unidos, con todas las tensiones que puede haber”, sostuvo el mandatario porteño en diálogo con CNN Radio.

“Bien manejada, la diversidad enriquece, es lo que nos va a permitir construir una Argentina nueva, de cambio. Terminemos con las divisiones internas”, agregó.

Rodríguez Larreta evitó pronunciarse sobre la amenaza de Bullrich. “Estamos en un momento en la Argentina donde mataron a una persona en la Panamericana para robarle la moto, Rosario está tomando por las mafias, la tira de asado a 1.200 mangos (sic), y mientras pasa todo eso estamos discutiendo entre políticos, ¡basta de estas cosas, falta un año para la elección, yo no me engancho, estoy harto de las peleas!”, señaló.

Al mismo tiempo Bullrich apostaba por tirarle más nafta al fuego. “Que Larreta discuta conmigo, que no me mande soldaditos a hablar”, disparó la impulsora de la doctrina Chocobar en diálogo con Radio Rivadavia.

Y siguió: “Si debato con Horacio Rodríguez Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas como el chico este que ya no me acuerdo ni el nombre a decir cualquier cosa”.