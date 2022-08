Lejos de la unidad: referente de Juntos por el Cambio afirma que el gobierno de Macri fracasó

Y advirtió que "hay que reconocer que entre 2015 y 2019 no se hicieron todas las cosas bien. Esa es una de las principales diferencias que tenemos con algunos del PRO, que creen que no se equivocaron en nada. Las cosas fracasaron en términos económicos e institucionales".

En ese sentido la líder del GEN insistió en que "Juntos por el Cambio debe prepararse para ganar las elecciones y no fracasar como gobierno" pero advirtió que "para eso primero tenemos que definir para qué queremos gobernar".

stolbizer Margarita Stolbizer, diputada nacional y presidenta de GEN

"Los problemas del país real son la inflación que no cede, la pobreza, la educación muy deteriorada. Argentina arrastra problemáticas muy fuertes. No puede ser que esté el país entero atrás de las cosas que a la vicepresidenta la enferman, que son sus causas judiciales. Se está perdiendo el valor del salario real y la jubilación. El principal temor de la gente es que no le alcanza la plata para comprar lo que compraba hace una semana. Nadie sabe dónde va a ir a parar", consideró.

Stolbizer admitió además que el pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández fue una puesta en escena. "Desde Juntos hicimos una presentación para pedir un juicio político, pero sabemos que no tiene viabilidad porque no tenemos el número de votos para avanzar. Fue solo una expresión política, lo que hicimos fue advertir sobre la gravedad de lo que el Presidente dijo. Sabemos lo que significa pedir un juicio político. Pero tiene que servir también para darle fuerza a los que están investigando, marcar que estamos mirando lo que está sucediendo, que no pasa inadvertido".

Y advirtió: "Juntos por el Cambio tiene que prepararse para ganar elecciones y no fracasar en el gobierno. Nosotros tenemos que armar un buen programa de gobierno y sellar nuestra unidad en un programa".