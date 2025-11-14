Karina Milei comenzó su "tour de gratitud" en Corrientes y deslizó el plan de reelección para 2027

En el primer encuentro del "Tour de la Gratitud" también dijeron presente los flamantes diputados libertarios por Corrientes Lisandro Almirón y Virginia Gallardo, entre otros personajes del espacio oficialista.

La Libertad Avanza se impuso en 14 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires durante las elecciones legislativas nacionales que se celebraron el 26 de octubre pasado, por lo que a partir del 10 de diciembre el Congreso de la Nación estará notablemente más violeta que hasta ahora.

Aunque el oficialismo nacional no tiene mayoría propia en ninguna de las dos Cámaras se da por entendido que los diputados y senadores urdirán alianzas con bloques afines, como el PRO, para alcanzar reformas como la laboral o tributaria, que son las nuevas metas del Gobierno para su segunda mitad de gestión.