Lisandro Martínez se pronunció sobre la Ley de Tierras y fue contundente: "¡No se venden!"

En ese material se plantea que “defender la tierra es defender los derechos humanos” y se cuestiona específicamente la posibilidad de modificar el límite existente para la titularidad extranjera de tierras rurales.

De acuerdo con la información difundida sobre la iniciativa, uno de los principales puntos de debate está relacionado con los límites que actualmente existen para la adquisición de este tipo de terrenos por parte de extranjeros. El proyecto plantea eliminar esas restricciones, una modificación que generó posiciones enfrentadas entre distintos sectores de la sociedad.