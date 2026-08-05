Lisandro Martínez se pronunció sobre la Ley de Tierras y fue contundente: "¡No se venden!"
El defensor de la Selección Argentina volvió a utilizar sus redes sociales y compartió un mensaje en rechazo a la reforma impulsada por el Gobierno.
Lisandro Martínez volvió a utilizar sus redes sociales para expresar su postura sobre un tema de actualidad en el país. El defensor de la Selección Argentina compartió un contundente mensaje relacionado con el proyecto de reforma de la Ley de Tierras y dejó en claro su posición frente a la iniciativa que impulsa el Gobierno nacional.
El futbolista, que suele utilizar sus plataformas digitales para referirse a diferentes acontecimientos que ocurren en el país, publicó una frase acompañada por emojis de enojo y varios signos de exclamación. “¡Las tierras Argentinas no se venden!”, escribió el jugador.
La publicación del marcador central rápidamente llamó la atención debido a que se produjo en la previa de una movilización convocada para este jueves 6 de agosto frente al Congreso. La protesta está vinculada con el debate legislativo sobre la modificación de la normativa que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Qué compartió Lisandro Martínez sobre la Ley de Tierras
Martínez se hizo eco de la discusión y, a través de sus redes, manifestó públicamente su rechazo a los cambios que se analizan sobre la legislación vigente. El mensaje del futbolista fue breve, pero contundente.
Además de expresar su opinión personal, el jugador replicó contenido relacionado con la convocatoria a la movilización que tendrá lugar frente al Congreso. Entre las publicaciones que compartió aparece un video de Amnistía Internacional, organización que también difundió el llamado a participar de la protesta.
En ese material se plantea que “defender la tierra es defender los derechos humanos” y se cuestiona específicamente la posibilidad de modificar el límite existente para la titularidad extranjera de tierras rurales.
De acuerdo con la información difundida sobre la iniciativa, uno de los principales puntos de debate está relacionado con los límites que actualmente existen para la adquisición de este tipo de terrenos por parte de extranjeros. El proyecto plantea eliminar esas restricciones, una modificación que generó posiciones enfrentadas entre distintos sectores de la sociedad.
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