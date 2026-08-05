Músicos, actores y personalidades de la cultura convocan a marchar contra la Ley de Tierras

Emilia Mernes eligió replicar un video de Amnistía Internacional que invita a participar de la movilización en el que se sostiene que "defender la tierra es defender los derechos humanos".

La convocatoria a marchar para rechacar el proyecto entreguista del Gobierno llegó incluso desde el exterior. El sábado pasado, durante el recital que Milo J y Trueno dieron en el Central Park de Nueva York, Dillom desplegó una bandera argentina con la inscripción "La patria no se vende" y la fecha "6/8", en referencia a la convocatoria frente al Congreso. La imagen se viralizó rápidamente en las redes sociales y fue interpretada como un respaldo explícito a la movilización.

En tanto, Dolores Fonzi también había llamado días atrás a participar de la protesta con un mensaje en redes sociales: "Es importante. Es ahora. Es por vos y por los que vienen. Quieren vender todo. Nos vemos en la calle para frenar la embestida".