El papa León XIV en la UCA: quiénes fueron los empresarios, sindicalistas y funcionarios presentes
El sumo pontífice reunió en la UCA a más de 600 referentes del empresariado, la CGT y el Gobierno en un encuentro clave sobre el empleo y la producción.
Tras la multitudinaria misa en Palermo, el papa León XIV encabezó un encuentro clave en el auditorio San Juan Pablo II del campus de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, donde volvió a ratificar su concepto sobre la economía, con el que incomodó a Javier Milei hace 24 horas en el Palacio Libertad.
Allí se congregaron cerca de 600 representantes del arco empresarial, la cúpula de la CGT, ejecutivos de medios y funcionarios nacionales para presenciar su discurso sobre el trabajo, la dignidad humana y los desafíos de la inteligencia artificial.
A pesar de los extensos controles y demoras de protocolo que impidieron la llegada de algunos invitados que venían desde Palermo, la convocatoria reunió a las figuras más importantes del ecosistema económico e institucional del país.
Gabinete nacional, dueños de medios y ámbito político-académico
La convocatoria en Puerto Madero incluyó además a personalidades del Gobierno, los medios de comunicación y el ámbito político:
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Poder Ejecutivo: Dijeron presente los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).
Empresarios de medios: Participaron Cristóbal López (C5N), Raúl Olmos (Crónica), Fernán Saguier (La Nación), José Aranda (Clarín), Daniel Hadad (Infobae) y Gustavo Scaglione (Telefé).
Otras figuras destacadas: Estuvieron presentes el exministro de Economía y expresidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay, y el dirigente radical y exdiputado Emiliano Yacobitti.
La mesa empresaria: del G6 a las grandes corporaciones
Las principales cámaras de la producción y el comercio dijeron presente a través de sus máximas autoridades:
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Grupo de los Seis (G6): Asistieron Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio y Servicios - CAC), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción - Camarco) y Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina - SRA), quien también había participado por la mañana en el Monumento a los Españoles.
Grandes empresas y finanzas: Estuvo presente Alejandro Lastra, presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), y Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Unión Industrial Argentina (UIA): Ante la ausencia de Martín Rappallini por encontrarse en el exterior, la representación fabril estuvo encabezada por Martín Cabrales y el ex titular José Urtubey. Los acompañó una comitiva integrada por Eduardo Nougués, Rodrigo Pérez Graziano, Modesto Magadán, Alejandro Gentile, la directora ejecutiva Laura Bermúdez y Juan José Etala (Departamento de Política Social). Además, la juventud y la presencia femenina industrial estuvieron representadas por María Furtado y Florencia Cerino (UIA Joven), junto a Karin Rodríguez e Irini Wentinck (Red MIA).
Entidades sociales y de desarrollo: Participó Víctor Valle, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). Tras el encuentro, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) difundió un comunicado respaldando el mensaje pontificio para generar empleo formal y potenciar el diálogo sectorial.
Asistencia plena de la CGT y el movimiento obrero
La Confederación General del Trabajo (CGT) desplegó una nutrida delegación liderada de forma completa por su conducción:
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El triunvirato cegetista: Asistieron los tres cotitulares de la central obrera: Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (SEIVARA - Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).
Dirigentes sindicales: Formaron parte del encuentro Gerardo Martínez (UOCRA), Armando Cavalieri (Comercio), Julio Piumato (Judiciales), Sergio Palazzo (Bancarios), Víctor Santa María (SUTERH), Luis Barrionuevo (UTHGRA) y Omar “Caballo” Suárez.
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