El papa León XIV en la UCA: quiénes fueron los empresarios, sindicalistas y funcionarios presentes

Grupo de los Seis (G6): Asistieron Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio y Servicios - CAC), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción - Camarco) y Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina - SRA), quien también había participado por la mañana en el Monumento a los Españoles.

Grandes empresas y finanzas: Estuvo presente Alejandro Lastra, presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), y Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Unión Industrial Argentina (UIA): Ante la ausencia de Martín Rappallini por encontrarse en el exterior, la representación fabril estuvo encabezada por Martín Cabrales y el ex titular José Urtubey. Los acompañó una comitiva integrada por Eduardo Nougués, Rodrigo Pérez Graziano, Modesto Magadán, Alejandro Gentile, la directora ejecutiva Laura Bermúdez y Juan José Etala (Departamento de Política Social). Además, la juventud y la presencia femenina industrial estuvieron representadas por María Furtado y Florencia Cerino (UIA Joven), junto a Karin Rodríguez e Irini Wentinck (Red MIA).