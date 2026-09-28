Que dice el informe lapidario de AGN que ponía en riesgo la prórroga eterna de Aeropuertos Argentina

Para los especialistas, la debilidad jurídica de aquella prórroga y las objeciones planteadas por la AGN representan una amenaza directa para los intereses del operador privado: si el andamiaje legal cede y se frena la maniobra actual, el control de las 35 terminales aéreas del país debería retornar de manera obligatoria a manos del Estado en febrero de 2028, abriendo necesariamente la puerta a una nueva licitación abierta y competitiva.

Es precisamente este escenario el que explica la urgencia del Ejecutivo nacional por blindar una megaextensión por 40 años —respaldada en su momento por actas secretas firmadas por la cúpula del ORSNA, hoy bajo la lupa de la Justicia—, garantizando así la continuidad del negocio y una Tasa Interna de Retorno (TIR) inusual del 16,45% en el mercado aeroportuario mientras crecen las sospechas sobre la independencia del organismo de control frente a la empresa concesionaria.