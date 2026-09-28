Claves de la extensión por 30 años de la concesión de los aeropuertos que benefició al "patrón de los cielos"
Tal como había revelado C5N, Javier Milei benefició a su ex empleador con una polémica extensión automática de la concesión en aeropuertos por otros 30 años.
El gobierno de Javier Milei aprobó este lunes la polémica extensión automática del contrato de concesión de los aeropuertos del país que beneficia al holding empresarial que encabeza Eduardo Eurnekian y para el que trabajó durante más de 13 años el ahora mandatario libertario. Debido a su pasado y estrecho vínculo con la empresa de Eurnekián, Milei se tuvo que excusar de intervenir en la polémica extensión del contrato firmada el 1° de septiembre pasado y oficializada hoy con las firmas del Jefe de Gabinete Diego Santilli y del ministro de Economía, Luis Caputo.
Tal como reveló en exclusiva C5N, el gobierno de Milei llegó a un acuerdo con Aeropuertos Argentina 2000 para prolongar hasta el año 2056 la concesión del control de 35 aeropuertos del país, entre ellos terminales estratégicas como Aeroparque, Ezeiza y Córdoba. Aeropuertos Argentina 2000 concentra el 90% del tráfico aéreo nacional. En su red aeroportuaria transitan por año unos 43 millones de pasajeros cada año.
Como parte de este acuerdo Aeropuertos Argentina 2000, compañía controlada por el Grupo Corporación América, tendrá que realizar inversiones adicionales por 600 millones de dólares, que se sumarán a los 606 millones de dólares ejecutados entre los años 2021 y 2026 para la modernización de la infraestructura aeroportuaria.
Además, la compañía deberá desembolsar 600 millones de dólares adicionales antes del 31 de diciembre de 2031 para seguir mejorando las instalaciones aeroportuarias. Estos fondos deberán ser acreditados el año que viene y el 75% de las obras previstas deberán estar terminadas antes de finalizar ese período.
La nueva inversión comprometida será pagada directamente por la empresa, pero el acuerdo no incluiría un listado detallado de proyectos, aunque diferentes fuentes del sector indican que una de las iniciativas con más posibilidades de concretarse es la construcción de una nueva terminal internacional de arribos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
La renegociación de esta concesión comenzó en 2020, durante la presidencia Alberto Fernández. En ese momento, se pactó una extensión por 10 años, a cambio de una inversión de 606 millones de dólares por parte de Aeropuertos Argentina 2000. Pero la gestión Milei le amplió la extensión del contrato a su ex empleador otros 20 años más.
El acuerdo completo:
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