Claves de la extensión por 30 años de la concesión de los aeropuertos que benefició al "patrón de los cielos"

El gobierno de Javier Milei aprobó este lunes la polémica extensión automática del contrato de concesión de los aeropuertos del país que beneficia al holding empresarial que encabeza Eduardo Eurnekian y para el que trabajó durante más de 13 años el ahora mandatario libertario. Debido a su pasado y estrecho vínculo con la empresa de Eurnekián, Milei se tuvo que excusar de intervenir en la polémica extensión del contrato firmada el 1° de septiembre pasado y oficializada hoy con las firmas del Jefe de Gabinete Diego Santilli y del ministro de Economía, Luis Caputo.