La confianza en el Gobierno sigue en baja, según la Universidad Torcuato Di Tella

El informe también marcó diferencias significativas entre distintos grupos sociales. La brecha de género se amplió, con los hombres en 2,60 puntos y las mujeres en 1,93. Por edad, el segmento de 30 a 49 años pasó a liderar la medición, mientras que los jóvenes de entre 18 y 29 años registraron la mayor caída del mes.

En el plano geográfico, el mayor nivel de confianza se mantuvo en el interior del país, mientras que el Gran Buenos Aires volvió a mostrar el valor más bajo. Además, el indicador fue más alto entre quienes tienen expectativas económicas positivas, lo que refuerza la relación entre percepción económica y apoyo al Gobierno.