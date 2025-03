La foto que le mandó Javier Milei a Alejandro Fantino: "No lo uso nunca"

"Javier no va a frenar nunca. El freno de él es no acelerar. Me mandó una foto hace tres meses del pedal del auto de Olivos", contó para sorpresa de Pepe, y se explayó: "Me manda una foto que dice 'mirá, el freno del auto de Olivos, telaraña. No lo uso ni en el auto. Como diciéndome, 'acelero, acelero'".

"Javier no va a frenar nunca". pic.twitter.com/yB055NlTVE — Gelatina (@somosgelatina) March 18, 2025

Fue de esta manera que el Presidente intentó avisarle a Fantino que no iba a detenerse con todas su propuestas y proyectos. Algo que, al parecer, podría preocuparle al conductor, que reconoció: "Yo no agarraría algunas curvas como hace él, a 270 o 280".

La foto que le mandó Javier Milei a Alejandro Fantino

Según mostraron en Gelatina, el Presidente le envió al conductor una foto de un carrito de golf de la Quinta de Olivos, en el que se observa una telaraña en el pedal de freno.