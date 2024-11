La furiosa respuesta de Cristina Kirchner a Javier Milei tras la quita de jubilación de privilegio

Además, Milei compartió ayer en su cuenta de Instagram una imagen de Kirchner con diferentes octógonos, haciendo referencia a la Ley de Etiquetado Frontal, con los mensajes: "Exceso de chorra", "exceso de lavado de dinero", "exceso de corrupción", "exceso de limpiar fiscales" y "exceso de grasa".

cristina milei.jpg Cristina Kirchner / Javier Milei.

Ante esto, la dos veces Presidenta de la Nación salió al cruce con un extenso mensaje en su cuenta de X: "¡¡¡Lo único que te faltaba Milei!!! Ahora resulta que, además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un “Tribunal de Honor” para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los ex Presidentes y ex Presidenta de la Nación. Y para colmo… ¿Un Tribunal con atribuciones para fijar y aplicar penas accesorias a las del Poder Judicial?", comenzó indicando.

Y siguió: "Estás tan fuera de eje que está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste adentro (a los argentinos que te votaron de buena fe no les va a alcanzar la vida para arrepentirse de haberlo hecho). Y, entonces… ¿Te querés asociar con la mafia judicial para perseguirme vos también? ¿Tanto miedo me tenés? Te comento que al dictador Videla sí le tuve miedo y mucho. Pero vos sólo me das lástima y vergüenza ajena".

"Ojo Milei… Mirá que Olivos ha mareado a más de uno. Y contame… ¿Quiénes integran ese “Tribunal de Honor”? ¿Vos, tu hermana y Adorni? La verdad es que si hacen un concurso para ver quién es más burro, salen empatados. Y Milei… dejate de dar órdenes ilegales a los funcionarios que acá no hay obediencia debida. ¡Asesorate! La pensión de los ex Presidentes no se les otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como Presidentes de la Nación", argumentó Cristina.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 14, 2024

Seguidamente, detalló: "El mal desempeño de un presidente sólo lo puede juzgar el Congreso de la Nación a través del proceso constitucional de Juicio Político, durante el ejercicio del mandato. Por una razón muy sencilla Milei: sólo el pueblo, a través de sus representantes puede revocarle el honor y el mérito de haber sido electos Presidentes de la Nación. ¿Qué parte no entendés Milei? Derecho Constitucional básico. Pensar que hay gente que te votó creyendo que sabías mucho. Y a las viudas de los ex mandatarios, la pensión se les otorga exactamente por eso: por ser viudas de señores ex Presidentes de la Nación. Sino, preguntale a la viuda de De la Rúa, que cobra la misma pensión y, como te imaginarás, no lo hace por el buen desempeño en el cargo de quien fuera su marido; que se tuvo que ir en helicóptero de la Casa Rosada dos años antes de terminar su mandato, después dejar un tendal de muertos -literal- en Plaza de Mayo".

"Y si a ella no la podés contactar; preguntale a Martín Menem, tu Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, por qué cobra la misma pensión la tía Zulema, viuda de Carlos Menem, que se fue del mundo con causas penales sobre contrabando de armas, sobresueldos de funcionarios y otras yerbas, y hasta condenadas en segunda instancia. Se que a vos te gusta la Inteligencia Artificial (a mí también me gusta mucho) y ya que en unos días te vas a EEUU y lo vas a ver a Elon Musk, ¿por qué no le preguntas cómo podemos hacer para crear un Poder Judicial con Inteligencia Artificial? ¿Te imaginás la guita que se ahorraría el Estado y todos los argentinos? Mirá. Te dejo lo que respondió el chat GPT cuando le pedimos que realice un análisis del fallo de “Los Copitos de Comodoro Py” en la “Causa Vialidad”, despojado de la opinión de la defensa y con visión objetiva de las inconsistencias que tiene ese fallo", concluyó.